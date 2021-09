López Obrador confió en que Biden aceptará su propuesta para atender la migración

Fotos: Presidencia de México - Reuters.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener “plena confianza” en que el mandatario estadounidense Joe Biden aceptará su propuesta de desarrollar el programa “Sembrando vida” en Centroamérica, para atender la crisis migratoria que se vive actualmente.

Sin embargo, reconoció que Joe Biden aún no le ha contestado la carta en el que le hizo el planteamiento para solucionar el tema.

“Yo tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo en los países de Centroamérica, en los países dónde se necesita que haya desarrollo, empleo, bienestar”, dijo.

López Obrador insistió en que deben atacarse las causas para solucionar la problemática y dejar de lado las medidas coercitivas.

“Porque ese es el origen, la causa de la migración: la falta de oportunidades, de empleo, el que haya salarios justos. La gente -siempre lo he dicho-, no se echa a andar, no abandona a sus familias sus pueblos, sus costumbres por gusto, lo hace por necesidad.. Entonces ya basta de estar queriendo resolver un problema social, económico, con medidas coercitivas. Ya no debe existir el Plan Mérida, no queremos helicópteros artillados, lo que queremos es que la gente tenga recursos para sembrar, para cultivar sus tierra”, insistió.

Información en desarrollo…