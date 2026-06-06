Contingentes de la CNTE se marchan a descansar pero llegan relevos para mantener el plantón

Teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) union march towards Zocalo square to demand better wages and pensions, under the slogan "If there's no solution, the ball won't roll," ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 1, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Ante información que comenzó a circular la tarde de este 5 de junio respecto a un presunto levantamiento del plantón de la CNTE tras diálogo con el gobierno, el magisterio ha aclarado que no se retirarán de las calles aledañas al Zócalo, sino que el movimiento se debe a una reorganización por el fin de semana.

Comentaron que el levantamiento de algunas casa de campaña se debe a un acuerdo de la organización interna de delegaciones o sectores de los contingentes, por lo que al paso de los días hacen “relevo”, movimientos que se realizan los jueves, viernes y domingos.

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CNTE se podría unir con otros sectores

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que el día de mañana -6 de junio- en punto de las 11 de la mañana llevará a cabo un “Foro solidario entre luchas y huelgas activas”, mismo que tendrá el objetivo de plantear acciones en conjunto con otras organizaciones y sindicatos que se han movilizado en los últimos días en el marco del Mundial de Futbol.

Tras la jornada de protestas que comenzó el pasado 1 de junio se han llevado a cabo distintas mesas de diálogo con representantes del gobierno, sin embargo, las principales demandas no han tenido respuesta -según lo comentado por el magisterio- situación que los ha orillado a permanecer en las calles de la capital.

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CNTE anuncia Foro Solidario para determinar acciones en conjunto rumbo al Mundial.

La noche de este viernes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, compartió un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que el diálogo sigue firme con la Coordinadora:

“Seguimos Segob, SEP e ISSSTE en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos. En el gobierno democrático de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, siempre tendrán una respuesta responsable”.

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La SEP traza la ruta para eliminar la USICAMM

Mario Delgado presentó el 3 de junio un calendario que arrancaría el 15 de junio con la instalación de una mesa plural para elaborar una propuesta de reforma. Entre el 16 de junio y el 20 de julio se haría un diagnóstico del sistema educativo que abarcaría el marco jurídico previo a la reforma de 2013, los artículos 3° y 123 Apartado B constitucionales, derechos laborales, mecanismos de promoción, ingreso y ascenso, escalafón, transparencia y formación continua.

Del 21 de julio al 17 de agosto se elaboraría el proyecto de iniciativa de reforma. Del 18 al 31 de agosto se realizaría una consulta democrática al magisterio. El 14 de septiembre la iniciativa se presentaría ante el Congreso de la Unión. El documento fue firmado también por la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.

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Titulares del ISSSTE, Segob y SEP instan a la CNTE a no romper el diálogo y anuncian reunión para el miércoles.

La USICAMM, creada a partir de la Ley General del Servicio Profesional Docente impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, decide sobre admisión, promoción, reconocimiento y cambios de escuela del magisterio. La CNTE exige su eliminación por las fallas del sistema digital, el retraso en el otorgamiento de plazas y los criterios confusos que aplica.

El ISSSTE propone una aseguradora pública y más peso para PENSIONISSSTE

El 4 de junio, durante la tercera mesa de diálogo, el titular del ISSSTE Martí Batres presentó una propuesta para reformar el sistema de pensiones. El diagnóstico de partida es que la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, aprobada en el sexenio de Felipe Calderón, “sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por Afores privadas”, según detalló la dependencia.

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La propuesta más destacada es la creación de una Aseguradora Pública especializada en el pago de pensiones. Batres la presentó ante la Comisión Nacional Única de Negociación como “la más relevante” por no existir actualmente ningún organismo con funciones exclusivas en la “administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas”. Trabajaría en coordinación con PENSIONISSSTE.

Un funcionario ofrece un discurso en un evento relacionado con ISSSTE y pensiones, mientras al fondo se visualiza una manifestación con banderas rojas y una lona de protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el ISSSTE busca convertir a PENSIONISSSTE en la “alternativa viable” para los trabajadores del Estado en el régimen de cuentas individuales. Actualmente es la única Afore 100% pública y opera bajo la supervisión de la CONSAR en competencia directa con las Afores privadas.

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