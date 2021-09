Mapa del coronavirus en México al 19 de septiembre: casos descienden 12%, pero muertes acumuladas rebasan las 271,000

(Ilustración: Infobae México)

La tarde de este 18 de septiembre, la Secretaría de Salud reportó 11,711 contagios y 765 muertes a causa del COVID-19, lo que significa que los casos acumulados aumentaron a 3,564,694, en tanto que la cifra de decesos ascendió a 271,303, desde que el virus llegó a México.

Asimismo, hay 2,916,271 personas recuperadas, 6,275,980 casos negativos y un total de 10,347,746 personas estudiadas desde el primer caso.

De acuerdo con el informe técnico diario, la semana epidemiológica número 35 cerró con un descenso de 12% en casos estimados de SARS-CoV-2 con relación a la semana anterior. Además, 74,344 casos activos, que representan 2% del total reportado durante toda la pandemia, es decir, personas que han presentado síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días y que podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

En ese sentido, la Ciudad de México y el Estado de México se mantienen como las entidades que más casos positivos han acumulado desde que llegó el virus a México. No obstante, actualmente los estados que presentan las tasas más altas de casos activos por cada 100,000 habitantes son Tabasco, Colima, la Ciudad de México, Yucatán y Querétaro.

Asimismo, se informó que en las últimas cinco semanas se registró un aumento en los contagios de personas en el rango de edad de 18 a 29 años, colocándose como el grupo más propenso a contraer el virus, seguido del sector de 30 a 39 años y los de 40 a 49 años.

En cuanto a la capacidad hospitalaria, la ocupación de camas generales y con ventilador mecánico no registra cambios y se mantiene en 40% y 34%, respectivamente.

Según la Red IRAG, los estados con mayor porcentaje en ocupación de camas general son Tlaxcala (60.7%), Puebla (60.7%) y Aguascalientes (52.8%). A su vez, los de mayor porcentaje en camas con ventilador son Colima (55.4%), Tabasco (55.2%) y Aguascalientes (49.2%).

Actualmente, México es el tercer país del mundo con más muertes a causa del coronavirus, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil y la India; y es número 13 en número de contagios, según la última actualización de la Universidad Johns Hopkins.

Semáforo COVID

Este viernes, la SSa actualizó el Semáforo Epidemiológico COVID-19, el cual estará vigente del próximo 20 de septiembre al 03 de octubre.

En color “rojo” (máximo riesgo de contagio) no habrá ningún estado por segunda vez consecutiva, lo que no ocurría así desde junio pasado. Por el contrario, a color “verde” (bajo riesgo) estarán cuatro estados, dos más que hace un par de semanas: Baja California Sur, Sinaloa y se mantienen tanto Chihuahua como Chiapas; este último no ha cambiado todo el 2021.

En “amarillo” o riesgo moderado, estarán 24 estados, nueve más que en la pasada actualización: Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que en “naranja” (alto riesgo) estarán cuatro; es decir, 13 menos: se mantienen Tamaulipas, Tabasco, Colima y Morelos.

Plan nacional de vacunación contra COVID-19

Este 17 de septiembre hasta las 21:00 horas, el país alcanzó 61,886,401 personas inmunizadas con al menos una dosis contra COVID-19, que representan 69% de la población adulta, de las cuales 67%, que equivale a 41,463,209, cuenta con esquema completo; mientras que un 33%, es decir, 20,423,192, ha recibido una aplicación.

Desde el 24 de diciembre han sido suministrados 94,858,068 biológicos y 19 entidades federativas reportan avance de 71% a 93% en cobertura de vacunación.

