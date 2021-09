Macrosimulacro 19 de septiembre 2021: todo lo que debes saber

(Foto: Presidencia de México)

La Coordinación Nacional de Protección Civil recordó que este domingo 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Macrosimulacro de 2021.

La alerta sísmica sonará a las 11:30 -tiempo del centro de México- en municipios de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Michoacán, Ecatepec, Tlaxcala y la Ciudad de México.

Como la fecha coincide con fin de semana, muchas familias estarán descansando en sus casas o paseando por la calle y, por ese motivo, las autoridades pidieron a la población mantener la calma y tener en cuenta que se trata de un ensayo.

“Este simulacro, que va a caer en domingo a las 11:30 de la mañana, implica que la mayoría de las personas van a estar en sus viviendas; van a estar en espacios públicos. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía esté consciente que se va a llevar a cabo este simulacro y que tenga preparado su Programa Familiar de Protección Civil, su mochila de emergencia, considerando que nos encontramos en un contexto, todavía, de pandemia del COVID”, dijo Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

En este enlace puede consultarse el listado de municipios en los que se activarán los altavoces. En esta ocasión, la hipótesis que se plantea para la simulación es un sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla, y profundidad de 55 kilómetros.

(Foto: Twitter / @rosaicela_)

En este supuesto escenario, el temblor se percibiría “en gran parte de la zona centro de la República Mexicana”, con las siguientes intensidades:

- Fuerte: Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

- Moderado: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo.

- Ligero: Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas.

Cómo prepararse para el Segundo Simulacro Nacional

Ya que aún sigue activa la pandemia por COVID-19 es importante considerar las recomendaciones de Protección Civil para actuar antes, durante y después de la prueba.

Antes

- Preparar un plan para saber qué hacer.

- Preparar tu mochila de emergencia.

- Simular situaciones de emergencia.

- Asignar responsabilidades a cada persona.

- Tener a la mano el directorio telefónico, botiquín y documentos importantes Identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión.

Durante

- Utilizar el cubrebocas todo el tiempo.

- Guardar la sana distancia (1.5 metros entre cada persona).

- Utilizar gel antibacterial para desinfectar tus manos.

- Evitar el saludo de mano.

- En caso de estornudo, hay que cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interior del brazo.

- Evitar tocarse la cara Interrumpir actividades y atender el aviso de alarma.

- Desconectar los interruptores de gas, electricidad y agua.

- Alejarse de objetos que pueden ser peligrosos.

- Mantener el orden: no correr, no empujar, no gritar.

- Evaluar las zonas de seguridad y puntos de reunión.

Después

- Mantener el cubrebocas puesto y el gel antibacterial a la mano.

- No tocar superficies de uso común.

- Revisar que todas las personas estén en la zona de seguridad.

- Evaluar resultados, ajustar tiempos y movimiento.

- Realizar, por lo menos, tres simulacros al año.

Cabe apuntar que es importante que los establecimientos y hogares cuenten con su mochila de emergencia. Esta debe contener:

- Directorios institucional y familiar.

- Radio de baterías.

- Linterna con baterías.

- Medicamentos.

- Muda de ropa y zapatos cómodos.

- Alimentos para 48 horas y agua.

- USB con documentos importantes.

- Cubrebocas para cada miembro de la familia y gel desinfectante.

- Información en desarrollo.