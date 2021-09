López Obrador aseguró que ningún expresidente será perseguido por cuestiones políticas

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la supuesta persecución política a expresidentes y aseguró que la venganza no es su fuerte por lo que ningún exmandatario será perseguido por cuestiones políticas.

“Porque es el colmo, después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocritica, con humildad, de todo el daño que causaron, imagínense que pasen a sentirse perseguidos, por nuestra parte no, no es mi fuerte la venganza”.