“Persigue desde el poder”: Margarita Zavala se lanzó contra gobierno de AMLO

Margarita Zavala se lanzó contra gobierno de AMLO tras acusaciones de Ricardo Anaya (Fotos: Reuters / Presidencia de la República)

Margarita Zavala, excandidata a la presidencia de la República y diputada electa, criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador luego de que Ricardo Anaya Cortés denunciara que el mandatario lo quiere meter a la cárcel para que no contienda por el Ejecutivo federal en 2024.

A través de su cuenta de Twitter, la esposa del expresidente Felipe Calderón aseguró que la actual administración persigue desde el poder, por ello pidió a la población exigir un “alto” al acoso a la oposición legítima. Además, señaló que el uso indebido de los órganos del Estado anula la democracia, la justicia y la libertad.

“Este gobierno constantemente persigue desde el poder. Mas allá de filias y fobias, debemos exigir un alto al acoso a la crítica y a la oposición legítima. El uso faccioso de los órganos del Estado anula la democracia, hace imposible la justicia y niega la libertad”

A través de su cuenta de Twitter, la esposa del expresidente Felipe Calderón aseguró que la actual administración persigue desde el poder (Foto: Twitter@Mzavalagc)

De acuerdo con la denuncia de Anaya Cortés, López Obrador lo quiere meter a la cárcel, con testigos “balines”, porque no quiere que sea candidato presidencial en 2024.

“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, manifestó en redes sociales.

También acusó que el mandatario lo quiere “fregar a la mala”, pues le estorba para sus planes de sucesión en 2024. “No quiere que yo sea candidato, y me quiere encarcelar que no le gusta lo que digo, está enojado por los videos que publico cada semana”.

De acuerdo con la denuncia de Anaya Cortés, López Obrador lo quiere meter a la cárcel porque no quiere que sea candidato presidencial en 2024 (Foto: Cuartoscuro)

En tanto, aseguró que hay otro argumento para perseguirlo que lo que dice en su declaración el “corrupto y mentiroso” de Lozoya. “Ahora, el pretexto es lo de menos, dicen que la verdad no peca pero incomoda, a López Obrador le incomoda que señalemos sus estupideces, que los niños con cáncer no tienen medicinas, que su reforma eléctrica destruye el medio ambiente, que fracasó en lo que él nos dijo que era su principal objetivo, provocó que aumentara la pobreza, y sobre todo, ¿saben qué es lo que más le molesta? que le recordemos que su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada”, añadió.

Para defenderse, Anaya Cortés se abocará a reunir pruebas, por lo cual estará fuera una temporada. “A ese nivel se está degradando la política en México, y por ahora no hay de otra, porque si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos, y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años”, informó.

El presidente López Obrador negó las acusaciones del panista y dejó claro que la venganza no es su fuerte (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte, el presidente López Obrador negó las acusaciones del panista y dejó claro que la venganza no es su fuerte. En este sentido, consideró que este debe responder a las acusaciones en su cuenta con argumentos sólidos y con “la fuerza de la verdad”.

El tabasqueño concluyó su aclaración indicando que ahora, “puede haber políticos presos pero no presos políticos”.

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos”

SEGUIR LEYENDO: