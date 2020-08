“Yo ya lo perdoné, no es conmigo, es con un juez de EEUU”: López Obrador negó persecución política contra Calderón

López Obrador durante una conferencia desde Acapulco. (Foto: Especial)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que sostenga una persecución política contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Está enojado el señor Calderón. Yo ya lo perdoné, no es conmigo, es con un juez de EEUU”, expresó el mandatario durante una conferencia de prensa en su visita por Guerrero.

Y es que Hinojosa Calderón reveló hace unos días, que es “víctima de persecución sin fundamento”, por parte del mandatario, luego del anuncio que realizó Calderón de su deseo de fundar un partido político.

Sin embargo, López Obrador declaró esta mañana que hay una averiguación en torno al caso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante su sexenio (2006-2012), pues está acusado de actos de corrupción.

En la imagen, el ex presidente de México, Felipe Calderón. (Foto: Reuters)

“Están investigando a García Luna, ni modo que yo vaya a pedirle al juez ‘ya no investigues’, pues eso no lo puedo hacer, es un asunto del gobierno estadounidense”, expresó.

Asimismo, rechazó que tenga influencias para decidir lo que debe de hacer el juez de Nueva York, pues declaró que: “entonces ya está exagerando”.

Al preguntarle si quisiera ver al ex mandatario, afirmó que sí podría verlo, para exhibir los actos de corrupción, pues considera que es una manera de prevenir ese daño.

“Sí me gustaría verlo, es como pago por evento. Hay que poner al descubierto, toda la corrupción, eso sí ayuda mucho, eso sí me interesa, para estigmatizar a los corruptos, porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita, prevenir la corrupción”, dijo.

En cuanto al caso de las denuncias en contra de ex presidentes, López Obrador enfatizó que con relación al artículo 108 de la Constitución, éstos solamente pueden ser juzgados por traición a la patria o delitos graves.

“Cuando hay una denuncia, según me han informado los abogados, tienen que ir a declarar los implicados, pero en estos casos, no sé si puedan hacerlo por escrito y tengan la obligación de ir a informar o mandar a decir que van a declarar por escrito”, explicó.

García Luna es juzgado por actos de corrupción. (Foto: Reuters)

En julio pasado, la Fiscalía de Nueva York entregó un paquete de pruebas con al menos 60,000 páginas de evidencia, que utilizarán en contra del ex secretario de Seguridad, ya que presuntamente colaboró con el cártel de Sinaloa.

Dichas evidencias incluyen también el decomiso de 43.8 kilos de cocaína, la cual fue incautada durante un operativo en Brooklyn, EEUU, en mayo de 2002, año en que García Luna “llevaba las riendas” de la Agencia Federal de Investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En el paquete de evidencias también salen a relucir al menos 20 kilos de cocaína, que fueron decomisados en el Buque Gatún, cerca de la costa de Panamá, en marzo de 2007.

El decomiso fue parte de un operativo contra el narcotráfico, que se llevó a cabo unos días después de que el gobierno mexicano localizó USD 25 millones en efectivo en la casa de Zhenli Ye Gon, en Lomas de Chapultepec (Ciudad de México).

Según las averiguaciones, es el mismo ex jefe de la policía, quien revisa los documentos e incluyen transcripciones de llamadas, y declaraciones sobre los sobornos del Cártel de Sinaloa, desde una computadora portátil que tiene en su celda de la cárcel de Brooklyn, Estados Unidos.

Dichos documentos del Departamento de Justicia de EEUU, no dan indicios de que García Luna esté negociando un arreglo con las autoridades estadounidenses. A principios de 2020, se especuló de un posible acuerdo entre el ex funcionario y el gobierno estadounidense para evitar un juicio.

