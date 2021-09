Compararon a AMLO con Paquita la del Barrio y estallaron los memes

(Foto: Twitter)

A lo largo de este 16 de septiembre, usuarios de redes sociales compararon al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la famosa cantante Paquita la del Barrio debido al discurso que otorgó durante el Desfile Militar que conmemoró los 211 años de la Independencia de México.

En este evento, el ejecutivo federal pronunció algunas palabras para pedir a Estados Unidos levantar el embargo a Cuba, además de recordar algunos adjetivos con los que fue llamado el líder de la lucha independentista, Miguel Hidalgo y Costilla.

“Ningún dirigente en la historia de México ha recibido más insultos que el cura Hidalgo. Paco Ignacio Taibo hace un recuento de todos los improperios: endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, Cura Sila, entrañas sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, pachá, lo-cura, imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano”, enfatizó AMLO.

Este listado provocó risas entre las personas, quienes no tardaron en generar memes para burlarse de la situación y comparar a López Obrador con la intérprete de “Rata de dos patas”, canción conocida por los improperios que lanza durante sus más de tres minutos de duración.

Algunos usuarios construyeron sus propias melodías para que el mandatario nacional y Paquita la del Barrio realicen una colaboración. El tema principal fueron las postulaciones presidenciales que realizó AMLO antes de llegar a Palacio Nacional.

Otros señalaron que el presidente había citado una rola de la cantante nacida en Veracruz, estado donde se postuló para obtener una diputación local con el partido Movimiento Ciudadano (MC), puesto que no consiguió en las pasadas elecciones.

No obstante, cierto sector aludió a que fue la propia Paquita quien debió tomar nota de estos insultos para sus propias canciones, pues la originalidad de los mismos le traería la inspiración suficiente en sus próximos éxitos.

También estuvieron aquellos que, con sus dotes de edición de videos, colocaron una tonada de mariachi, similar a las utilizadas por Paquita, para acompañar el discurso de López Obrador y su ahora famosa lista de palabras para ofender a las personas.

Finalmente estuvieron las personas que pidieron la interpretación de este listado por la cantante, pues consideraron que con su voz y ritmo, quedaría mejor y hasta podría generarse una nueva canción para escuchar durante las fiestas y borracheras.

“Paquita la del barrio le quedó corta”, “Yo pensé que estaba recitando la letra de una canción de Paquita la del barrio”, “AMLO haciendo tremendo cover de Paquita la del barrio mientras pasa lista de su gabinete”, “Se le escucha muy distinta la voz a Paquita la del barrio”, “Póngale música y que la cante Paquita”, “¡Vaya talento! El presidente se aventó un rap de insultos, ¿a quién podría quedarle hoy en día?” y “Este es el nivel de presidente que tiene México, esto es lo que querían los chairos (...) no me representa, me avergüenza”, fueron algunos de los comentarios que circularon a través de Twitter, además de las imágenes construidas para hacer reír.

Parte del discurso del tabasqueño se centró en reiterar su propuesta de que el país caribeño sea declarado Patrimonio de la Humanidad y, en ese sentido, AMLO llamó “respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: ‘las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos’”.

