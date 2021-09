“Me tocó vivirlo sola”: tres mujeres relataron su experiencia al decidir abortar

Las mujeres por medio de la consigna "Aborto, legal, seguro y gratuito" y con colectivas feministas en las machas se organizan para pedir que el derecho a decidir sobre su cuerpo no se criminalice (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Un aborto es un procedimiento médico para poner fin a un embarazo no deseado. En México, hasta el segundo trimestre del 2021, en los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pertenecientes a las clínicas y hospitales del Sistema de Salud de la Ciudad de México, se han atendido un total de 5,742 abortos.

En dicha cifra aparecen los procedimientos de mujeres que viajan desde otros estados a la CDMX pues solo es legal en la capital, en Oaxaca, Veracruz, Hidalgo. Pero hay mujeres y personas gestantes que no tienen los recursos económicos para realizarlo y recurren a abortos clandestinos o métodos no seguros.

El día 7 de septiembre quedará marcado como histórico para Elena, Sofía (se omitieron sus apellidos para resguardar su privacidad) y Jouss González, quienes tomaron la decisión de no ser madres y se realizaron un aborto, así como en la lucha de las mujeres que a lo largo de los años buscaban la despenalización del aborto en México.

Desde la Marea Verde que tomó fuerza en Argentina y que se ha expandido a más partes del mundo, en LATAM funcionó como precedente en la lucha de las mujeres que salen a protestar con un pañuelo verde que simboliza las movilizaciones para que puedan tener autonomía sobre sus cuerpos y el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. (Foto: CAROL SMILJAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el criminalizar la decisión de abortar de las mujeres o personas gestantes y el Es Ley resonó en muchos espacios sociales. En el fallo de la Corte impugnaron la ley en el estado Coahuila, que había impuesto hasta tres años por poner fin a un embarazo.

Las redes se inundaron de la marea verde de todas aquellas personas que exigían el derecho del aborto seguro, legal y gratuito, las calles frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron ‘testigos’ de las mujeres que durante mucho tiempo alzaron la voz, para que ante la ley, la decisión de decidir sobre su cuerpo de cada una fuera escuchada y respetada.

Tres mujeres compartieron con Infobae México las experiencias que vivieron durante su interrupción del embarazo, narraron cómo fue el proceso de enfrentarse a los comentarios misóginos de la sociedad por llevar a cabo un legrado o un aborto inducido. Además, explicaron sus posicionamientos sobre la despenalización ante la SCJN.

La historia de ellas refleja lo injusto que es la sociedad al señalar a quienes toman la decisión de no continuar con su embarazo; también explican lo difícil que fue encontrar una clínica para llevarlo a cabo.

Durante mucho tiempo las mujeres han salido a las calles a exigir que se respete el decidir sobre su cuerpo, en medio de consignas feministas como: ¡Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal! expresan la inconformidad que siente cuando se les vulnera y violenta con prácticas misóginas. (Foto: REUTERS / Edgard Garrido / Foto de archivo)

“En ese momento no me sentía con la confianza de contárselo a nadie”

Sofía es estudiante de Ingeniería en Alimentos, tiene 24 años y una de sus mayores emociones de la despenalización del aborto en México es que las mujeres tengan más información, autonomía sobre su cuerpo sin ser encarceladas y acompañamiento.

Comparte su historia para que más mujeres puedan comprender y conocer algunas prácticas injustas en las que la sociedad las estigmatiza por decidir sobre su cuerpo, ella espera que pese a ello, tengan la oportunidad de poder llevarlo a cabo sea cual sea la razón, sin que los comentarios misóginos o religiosos influyan en su decisión.

Se enfrentó al procedimiento en el 2014, cuando ella tenía 17 años decidió informarse por si sola y la razón de hacerse un legrado en sus palabras fue porque:

“Cuando quedé embarazada fue una noticia sumamente impactante, no lo esperaba, entre mi inmadurez emocional y económica decidí no tenerlo. No estaba lista para eso, además, por los prejuicios sociales y familiares no podía, no estaba preparada para tener un bebé”.

Al momento de enterarse no pudo contárselo a nadie porque no podía tener la certeza de que no la fueran a regañar o juzgar dentro de su entorno familiar. Así que Sofía ‘N’ buscó toda la información sobre clínicas, de cómo se llevaba a cabo, analizó cuáles eran los métodos para hacerlo:

“Entre la desesperación y el miedo lo hice sola con pastillas, fue un aborto de mucho riesgo, estuve internada en el hospital alrededor de una semana porque se me complicó debido a negligencia por parte de los doctores e ignorancia por mi parte. Fue un proceso doloroso, muy traumático y pues prácticamente devastador porque me tocó vivirlo sola”. En la clínica recibió palabras hirientes que se enfocaron en hacerla dudar, le dijeron “piénsalo bien”, luego te vas a arrepentir, “vas a ser una mamá joven, ¿no te gustaría?”, además, sin que ella quisiera le enseñaron un ultrasonido que le hicieron.

Colectivas feministas, salen a las calles para exigir alto a la violencia de género, feminicidios y legalización del aborto (Foto: Nicolás Stulberg)

La abrumaron diciendo que la responsabilidad recaía en sus papás porque aún era menor de edad, tuvo que explicar el porqué quería realizarse un aborto para que le autorizaran, luego de que accedieron, la llenaron con información de folletos sobre los riesgos de la interrupción del embarazo y le insistieron en que debía tener a el bebé.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como un aborto inseguro o peligroso la “intervención destinada a poner fin a un embarazo practicada por una persona carente de la capacitación necesaria, cuando se realiza en un entorno que no cumple con las normas médicas mínimas, o bien cuando se combinan ambas circunstancias.

El llevar un aborto inseguro en una clínica que no cuente con el tratamiento, los métodos adecuados o el personal capacitado tanto con ética profesional como humanitaria ocasionan una alta mortalidad materna. Con datos de la OMS, 13% de las muertes maternas en el mundo “son derivadas de la práctica insegura del aborto. Se calcula que en el mundo se practican cerca de 19 millones de abortos inseguros o peligrosos y el 97% de ellos se realizan en países en vías de desarrollo”.

¿La maternidad es un destino?

Sofía piensa que dentro de la sociedad los mandatos de género para las mujeres las violentan, porque les establecen patrones de comportamiento y si se salen de ellos son juzgadas. Cuando se complicó su interrupción del embarazo con las pastillas, tuvo que cortárselos a su familia, quienes juzgaron su decisión, pensaron que había fallado tanto como hija como persona.

La lucha feminista visibiliza desigualdades de condiciones entre quienes deciden abortar, por esa razón piden que sea "legal, seguro y gratuito" (Foto: EFE/Orlando Barría/Archivo)

En el momento en que se enteró que en México se declaró inconstitucional la criminalización del aborto, sintió felicidad, “Para mí significó mucho, me siento orgullosa -ándale esa es la palabra- orgullosa porque es un avance enorme dentro del sector salud, tanto como en el pensamiento de las personas es un avance grandísimo para que las nuevas generaciones ya no crezcan con el miedo de que si te embarazas lo tienes que tener”.

Cuando habla de todo lo que tuvo que aguantar, de toda la violencia simbólica que enfrento se le hizo un nudo en la garganta. Opina que la lucha desde el movimiento feminista funcionó para que las mujeres puedan decidir, además de ser acompañadas, en medio de la sororidad, le emociona la idea de que habrán más espacios seguros e informativos para que nadie más tenga que pasar por lo que ella enfrentó.

“Siento mucha alegría, emotividad y que nuestra lucha no ha sido en vano”

Jouss González piensa que los posicionamientos feministas han funcionado para visibilizar toda la injusticia contra las mujeres, una de ellas es que no puedan elegir libremente por las imposiciones capitalistas-patriarcales, por su parte Elena aseguró que el movimiento feminista “es una pieza clave en todos los los avances que hemos tenido, en primera, estos temas ni siquiera estarían en la agenda pública si no existiera esta lucha de las mujeres para que podamos decidir sobre nuestros cuerpos”.

Con la consigna “Educación para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no morir” mujeres feministas han exigido durante varios meses la legalización del aborto. (Foto: EFE/ Carlos Ortega)

Elena es estudiante de la carrera en Ciencias de la Comunicación, tiene 23 años y se identifica con los feminismos abolicionista y liberal. Cuando interrumpió su embarazo tenía 18, en ese momento ella no quería ser mamá, así que buscó clínicas junto a su pareja para abortar.

De manera gratuita no tuvo opciones, así que cuando encontró una clínica privada, ella decidió hacerse ahí el proceso. “Afortunadamente conté con el apoyo económico de mi papá y mi suegro, pero hay quienes no tienen la misma situación y se complica más”.

Protesta feminista para exigir el alto contra la violencia de género. (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Cuando se lo contó a su papá, -porque vive con él-, recibió un regaño, pero le dijo que si quería hacerlo que ella tenía la decisión, pese a eso, Elena, también escuchó algunos comentarios: ¿pero y si te arrepientes?, por un momento lo dudó, pero junto al que era su pareja aseguraron que no estaban listos para tener un bebé.

Pensó que no iba a poderse dedicar a otras actividades que a ella le gustaban, e incluso pensó que tendría que dejar sus estudios. En su estancia en la clínica, se sintió tranquila porque lo único que quería era acelerar el proceso, puesto que se había dado cuenta cuando tenía al rededor de dos meses. Su pareja de ese entonces, la apoyó emocionalmente y la cuidó.

El día que acudió a la clínica privada recordó que en ese momento, “sí tuve tuve un poco de inquietud, no sé si miedo o sea, creo que no tuve miedo, realmente para mí todo eso fue un alivio, a pesar de que me dolió un chingo y de que estaba nerviosa, yo sabía que era algo que iba a pasar y festejé el no tener un hijo”.

A través de proyecciones frente al Palacio Nacional, las mujeres exigieron aborto legal, seguro y gratuito. (Foto: Twitter)

La despenalización del aborto

Para Elena significó un pequeño cambio dentro de toda la estructura que vulnera a las mujeres, piensa que aunque este establecido en el fallo, no asegura que haya espacios seguros, apoyo con recursos económicos a quienes no lo pueden pagar, que las periferias posiblemente no serán visibles y serán castigadas.

Lo mismo enunció Jouss González, “no nos garantiza que vayan a surgir elementos prioritarios para cubrir estas necesidades en condiciones favorables, pero ya es un punto de partida imprescindible que por lo menos nos va a permitir protegernos y resguardarnos ante la injusticia que éramos sometidas”.

Jouss González interrumpió su embarazo hace 4 años, cuando ella tenía 30, su razón fue porque nunca ha querido tener hijos o hijas. Acudió a una clínica privada, la sensación que le transmitió estar ahí fue que “tenía mucha ansiedad por ya realizar el procedimiento, miedo no tenía, simplemente tenía como ansiedad y desesperación porque fuera lo más rápido posible y que obviamente, lo ejercieran con las medidas correctas”.

Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro (Foto: Twitter@MxMareaVerde)

Al igual que Elena y Sofía, piensa que los roles establecidos a las mujeres, entre ellos maternar, son injustos porque crean personas sumisas ante un sistema que decide sobre ellas mismas, “esto es por parte de la educación que imparte este sistema capitalista patriarcal, donde las mujeres se nos impone un rol social de no de ser creadoras y fomentar la esclavitud en esta sociedad”, enunció Jouss González.

Los procesos vividos por Elena, Sofia y Jouss González comparten cosas en común las tres se sintieron sin miedo al momento de la interrupción del embarazo, pero estaban angustiadas. Aseguran que la sociedad forma ideas sobre el aborto desde la religión o los prejuicios y eso es lo que fomenta la inquietud durante los procedimientos. Para ellas las marchas, las posturas feministas han sido un refugio y piensan que serán de mucha ayuda a las mujeres que pasen por está situación.

Durante muchos años la desinformación causada por grupos antiaborto, actualmente llamados Pro-vida ha generado que las mujeres que decidan no seguir con su embazado tengan confusiones debido, en gran parte, a las posturas religiosas y que atentan sobre el derecho de las mujeres de decidir libremente.

El movimiento feminista ha impulsado que se abran espacios seguros y que no sean juzgadas o criminalizadas por abortar. (Foto: Cuartoscuro)

“La discriminación de las mujeres en la legislación y en la práctica, criminalizar la interrupción del embarazo es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres”, enunció ONU Mujeres.

Clínicas gratuitas en la CDMX donde se puede realizar un aborto

El servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México funciona para brindar procedimientos seguros, gratuitos, confidenciales y de manera legal. Las clínicas donde se puede llevar a cabo son:

Unidades Médicas de Servicios de Salud Pública

*Centro de Salud T-III Cuajimalpa.

*Clínica Comunitaria Santa Catarina.

*Centro de Salud T-III México España.

*Centro de Salud T-III Dr. Juan Duque de Estrada.

*Clínica de Salud Reproductiva del Centro de Salud T-III Beatriz Velasco de Alemán.

*C.S. TI Clínica Integral de la Mujer “Hermila Galindo”.

*Hospital General Ticomán.

Hospitales

*Hospital General Ajusco Medio Dra. Obdulia Rodríguez Rodríguez.

*Hospital General Dr. Enrique Cabrera.

*Hospital Materno Infantil Cuautepec.

*Hospital Materno Infantil Dr. Nicolás M. Cedillo.

*Hospital Materno Infantil Inguarán.

*Hospital Materno Infantil Tláhuac.

*Hospital Materno Pediátrico Xochimilco.

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) habilitó una línea telefónica y un correo electrónico para brindar ayuda a mujeres que deciden interrumpir su embarazo. (Foto: INJUVE)

