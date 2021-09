El relato de un periodista italiano golpeado por los talibanes: “Cuando se graba algo que para ellos es incómodo, toda libertad de prensa se acaba”

Las coberturas del italiano Claudio Locatelli desde Afganistán se volvieron virales en los últimos días

Al menos media docena de periodistas que cubrían las protestas contra el régimen talibán en Afganistán fueron golpeados y detenidos durante varias horas, según denunciaron este miércoles varios reporteros a través de las redes sociales.

Uno los periodistas golpeados y detenidos fue Claudio Locatelli, un reportero italiano cuyas valientes coberturas en sus redes sociales se volvieron virales en los últimos días.

Locatelli contó a Infobae que fue detenido pese a que había mostrado su identificación de periodista mientras cubría las protestas ciudadanas que reclaman derechos e inclusión.

“Un auto frenó de repente, tres hombres salieron del vehículo e intentaron capturarme”, relató. “Al principio intenté huir pero otro auto de los talibanes me cerró el paso. Entonces me llevaron al interior del vehículo, me golpearon, me quitaron el documento y me dijeron que me quedara callado”.

Un miembro de las fuerzas talibanes apunta con su arma a los manifestantes, mientras los manifestantes afganos gritan consignas durante una protesta antipaquistaní, cerca de la embajada de Pakistán en Kabul, Afganistán el 7 de septiembre de 2021. REUTERS/Stringer

Locatelli fue llevado a uno de los edificios de seguridad de los talibanes.

“Me detuvieron durante ocho horas. Insistí que era un periodista y comencé a advertirles de que había el riesgo de crear un incidente diplomático. Me trataron bien y finalmente me liberaron, pero me instaron muy claramente a no grabar otras manifestaciones y protestas”, agrega.

Locatelli explicó que, junto a él, otros periodistas fueron golpeados y detenidos en todo el país, “al parecer entre 15 y 40″.

Según el joven reportero, su detención muestra que “si por un lado los talibanes buscan relacionarse con la prensa internacional de manera amable, cuando se graba algo que para ellos es incómodo, toda libertad de prensa se acaba”.

Claudio Locatelli junto a Zabihullah Mujahid, uno de los portavoces de los talibanes (Facebook/Claudio Locatelli)

Medios afganos también denunciaron episodios de violencia contra sus trabajadores.

El periódico local Etilaatroz dijo que los reporteros Taqi Daryabi y Nematullah Naqdi “fueron brutalmente golpeados tras ser detenidos por los talibanes”. “En las cabezas, rostros y cuerpos de estos dos reporteros se aprecian marcas de látigos y cables”, informó el diario junto a unas fotos que mostraron los signos de la violencia.

”Los reporteros dicen que los llevaron a cada uno a cuartos separados y luego los azotaron. Taqi Daryabi y Nematullah Naqdi fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento”, agregó el medio loca.

La foto publicada por el diario "Etilaatroz" que muestra los golpes recibidos por dos de sus periodistas

Los talibanes desvelaron ayer su Gobierno interino, tras semanas de espera desde que la formación insurgente capturó Kabul el pasado 15 de agosto al término de una rápida ofensiva durante la retirada final de las tropas estadounidenses y de la OTAN.

Pero en los últimos días, el nuevo régimen enfrentó protestas en distintas zonas de Kabul y en las provincias de Parwan, Takhar, Badakhshan y Ghazni, a pesar de la prohibición expresa de la formación insurgente a manifestarse.

En la capital nacional, parte de las protestas fueron impulsadas por mujeres dispuestas a retar a los islamistas en el poder después de que Zainab Mazari, hija del fallecido líder chií Abdul Ali Mazari, anunciara su apoyo a Ahmad Masood, jefe del Frente de Resistencia Nacional (NRF) de Panjshir, la provincia norteña que ha ofrecido una mayor oposición al control de los talibanes. Reclamando que “la libertad es nuestro derecho”, rechazaron también su exclusión y la reimposición de un régimen opresor como el primer Gobierno de los talibanes entre 1996 y 2001.

