Prefiere la retórica de Cantinflas: la severa crítica HRW a AMLO por respuesta sobre política migratoria de EEUU

AMLO fue criticado por HRW por su postura (Foto: Cuartoscuro)

José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), criticó la respuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a una periodista durante la conferencia matutina, señalando que prefirió usar la “retórica de Cantinflas” a contestar directamente.

Luego de que la reportera le preguntó cuál será la dirección de México ante la resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos respecto a implementación de la sección 235(b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite el restablecimiento del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), dijo que opinaba lo mismo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sin ahondar en el tema.

“AMLO dice que su política migratoria se diseña de manera soberana. Pero calla cuando la Suprema Corte de EEUU ordena reiniciar MPP - política que se ejecuta en México. El rechazo de AMLO podría frenar esta abusiva política, pero él pareciera preferir la retórica de Cantinflas”, aseveró Miguel Vivanco.

Y es que tras la pregunta se esperaba que el ejecutivo dijera si se seguirían aceptando a miles de personas migrantes en la frontera de forma indefinida pese a la resolución del país gobernado por Joe Biden, pero contestó:

“Respondo con lo que informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores, suscribo lo mismo, esa es mi opinión, lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este asunto”, dijo.

Ante la insistencia de la reportera, López Obrador agregó que procurará que siempre haya una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, igual que cómo ocurrió cuando Donald Trump estaba al mando.

Aseguró que “se está atendiendo el problema de fondo, se está buscando que se invierta para que haya desarrollo, que haya empleos, bienestar en los países de Centroamérica, que la gente no se vea obligada a emigrar, porque nadie sale de su casa, abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad”.

Añadió que por el momento se está ayudando a mantener a migrantes en albergues, protegiendo principalmente a mujeres y menores de edad; “sin embargo, esto no puede ser eterno, tenemos que ir al fondo y eso significa invertir para el desarrollo de los pueblos pobres”.

AMLO refrendó la postura de la SRE (Foto: Presidencia de México)

Por su parte, la SRE aseguró en un comunicado oficial que México no se posicionaba sobre el fallo, asegurando que este no obliga al país a seguir ninguna gestión migratoria local.

“El Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México”.

Detalló que, en el ánimo de responder de manera humanitaria a las personas migrantes, bajo en contexto actual, el Gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el Gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios.

“El Gobierno de México refrenda su respeto a las personas migrantes y solicitantes de asilo, en cumplimiento con nuestra legislación nacional y conforme al derecho internacional. Asimismo, México reitera la importancia de atender las causas estructurales de la migración, incluyendo políticas públicas con efectos inmediatos en las condiciones de vida de las personas”, finalizó la SRE.

