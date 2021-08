“Transformadores de todo, responsables de nada”: Julen Rementería arremetió contra AMLO y la 4T

Julen Rementería calificó a la actual administración como “el peor gobierno (Fotos: Cuartoscuro // PAN Senado)

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, calificó a la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como “el peor gobierno de los últimos años”, pues declaró, hay más homicidios, feminicidios y enfermos que en los anteriores sexenios.

A través de su cuenta de Twitter, el senador compartió un video donde indicó que la llamada Cuarta Transformación no se ha hecho responsable de las mujeres ni de los hombres asesinados ante el aumento de la violencia en México.

Asimismo, denunció que el mandatario dejó desprotegidos a los niños, a los enfermos y a las comunidades marginadas que, aseveró, tanto han dicho defender.

“Ante los errores no se hacen responsables de nada, ni de las mujeres asesinadas, ni de los hombres asesinados; ni de los enfermos, ni de los niños, ni mucho menos de los pobres que tanto dicen defender”, acusó el político.

Indicó que dejó desprotegidos a los niños, a los enfermos y a las comunidades marginadas que, aseveró, tanto han dicho defender (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COMa)

El senador panista ironizó sobre la expresión que utiliza el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sobre ser la Cuarta Transformación del país, pues señaló que se dicen los transformadores de todo, pero no se han hecho responsables de las tragedias.

“Podríamos decir que son transformadores de todo, pero responsables de nada. Y si no, díganme alguna cifra en la que se pueda distinguir a este presidente mejor que a los anteriores. No hay una, no hay ninguna”, aseveró el panista.

Rementería comparó las cifras de los anteriores sexenios con el actual y explicó que hay tres veces más homicidios dolosos que en la administración del panista Felipe Calderón; agregó que durante la gestión de AMLO creció el número de pobres, a comparación del sexenio del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.

Rementería comparó las cifras de los anteriores sexenios con el actual; explicó que hay tres veces más homicidios dolosos que en la administración del panista Felipe Calderón (EFE/Esteban Biba/Archivo)

“Hay tres veces más homicidios que en el sexenio, por ejemplo, de Calderón, 4 millones más de pobres que de Peña. El 70% de las contrataciones las hacen sin licitar, cuando prometieron exactamente lo contrario; el famoso Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) lo único que ha hecho es dejar sin derecho a la salud a 15 millones de mexicanos, 15 millones de personas que hoy no tienen derecho a los servicios de salud que antes tenían”, denunció.

Finalmente, el senador arremetió contra López Obrador por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), pues manifestó, el mandatario dejó a su suerte a las comunidades de Veracruz ante el paso del huracán Grace.

“Eliminaron el FONDEN y vean lo que está pasando en Veracruz, que porque se lo robaban, lo hubieran corregido pero hoy lamentablemente lo está pagando la gente por haber hecho caso a estas iniciativas”, dijo.

Junto al video, Julen Rementería escribió en su red social: “Tres veces más muertos que en el sexenio de Calderón. 4 millones más de pobres que con Peña Nieto. 15 millones de mexicanos sin acceso a la salud. En los hechos, este es el peor gobierno de los últimos años”.

El senador por Veracruz ha realizado varias críticas a Andrés Manuel López Obrador por su nulo apoyo a los damnificados por el huracán Grace. (EFE/ David Martínez)

Sin embargo, el senador por Veracruz ha realizado varias críticas a Andrés Manuel López Obrador por su nulo apoyo a los damnificados por el huracán Grace.

El pasado 22 de agosto, el panista señaló al gobierno federal de utilizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para afectar las comunicaciones en la zona donde impactó el huracán.

De acuerdo con el funcionario, el gobierno decidió dejar sin electricidad ni señal telefónica a diferentes estados para que no se difundieran las imágenes de las afectaciones que dejó el desastre natural.

“Con el ‘pretexto’ del huracán Grace, el gobierno mexicano quitó la electricidad y la señal de teléfono desde ayer en los municipios de la zona norte del estado de Veracruz. No quieren que las imágenes del desastre estén en internet porque ellos desaparecieron el FONDEN”, publicó en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: