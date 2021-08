“Consistencia y congruencia”: Movimiento Ciudadano salió en la defensa de Ricardo Anaya y su salida de México

Clemente Castañeda defendió la salida de Ricardo Anaya de México (Foto: Cuartoscuro)

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), defendió a Ricardo Anaya de la supuesta persecución política que se orquestó en su contra desde el ejecutivo federal y justificó su salida de México.

Este martes 24 de agosto, Castañeda Hoeflich realizó una serie de declaraciones a medios de comunicación donde señaló que confía en la inocencia de Anaya Cortés; sin embargo, al estar viciado el aparato de justicia en la república, éste hizo bien en huir del país.

“Lamento muchísimo la persecución abierta en contra de Ricardo Anaya. Por cierto, le expresé por teléfono, toda mi solidaridad personal e institucional”

Clemente Castañeda defendió la inocencia de Ricardo Anaya (Foto: Cortesía MC)

El líder del partido naranja dijo que no se vale utilizar a las instituciones procuradoras de justicia en México para “perseguir o tratar de silenciar a las oposiciones, eso merece todo nuestro enérgico reclamo”.

“Tenemos un sistema de procuración de justicia y un Poder Judicial que no es del todo confiable. Y no solamente lo digo yo, también lo dice el mismo presidente de la República”

En ese sentido, el egresado de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aseguró que el ex candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN) tiene las condiciones para probar su inocencia; no obstante, no confía totalmente en que el proceso se lleve con apego al Estado de derecho.

“Cuando decimos que el viejo régimen está presente más que nunca, nos referimos, justamente a eso: a que no se tocan el corazón, que no dudan en hacer el uso de la instituciones del Estado mexicano para perseguir a los que pensamos diferente”

Ricardo Anaya le dijo adiós a México por una investigación en su contra (Foto: EFE / Miguel Sierra)

Castañeda Hoeflich también aprovechó para arremeter contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) respecto a la elección de gobernador en Campeche, esto porque el miércoles 25 inicia el nuevo conteo de votos solicitado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Morena es el clásico ladrón que dice: ‘¡Cuidado, ahí va el ladrón!’, pero ellos son los que se robaron la elección a la gubernatura de Campeche, hicieron trampas y manipularon casillas”, condenó el líder del MC en su cuenta oficial de Twitter.

“Con el recuento se va a acreditar que Eliseo Fernández, candidato de Movimiento Ciudadano, es el Gobernador legítimo de Campeche”

Esta vez no fue la primera en la que Clemente Castañeda asegura que defenderá la elección gubernamental en Campeche, pues desde el 19 de agosto, cuando el tribunal electoral anunció que se hará un nuevo conteo de votos, el líder partidario dijo que defenderá la voluntad de las mayorías en el estado.

Ricardo Anaya acusó una supuesta persecución política de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Los magistrados de la Sala Superior aprobaron, con cuatro votos a favor y tres en contra, el proyecto presentado por Janine Otálora, quien atendió la queja presentada por MC al documentar diversas irregularidades en el proceso electoral del 6 de junio. “Se ordena el recuento de la votación recibida en la totalidad de las casillas de los 21 distritos electorales locales del estado de Campeche”, indicó el presidente Felipe Fuentes Barrera, TEPJF.

Esto fue celebrado por el partido naranja, quien en voz de su líder condenaron los presuntos delitos electorales realizados por Layda Sansores, candidata del partido magenta a la gubernatura del estado al sureste de México.

“En la pasada elección a la gubernatura de Campeche, Morena y su candidata, Layda Sansores, recurrieron a la compra de votos, el robo de urnas, el condicionamiento de programas sociales federales, tuvieron el apoyo de funcionarios públicos y hasta impulsaron el turismo electoral de más de 18 mil personas, en su mayoría tabasqueños, que cambiaron su domicilio a este estado”

Contrastantemente, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, reprobó dicha determinación y recordó que su candidata ya había recibido su constancia de mayoría como gobernadora electa por el instituto electoral local de Campeche.

