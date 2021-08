En dónde está Ricardo Anaya y por qué ubicaron su paradero en Atlanta

Ricardo Anaya habría escapado del país (Foto: Captura de Pantalla Twitter / @RicardoAnayaC)

A través de un video publicado este 21 de agosto, Ricardo Anaya aseguró que estaría fuera durante una temporada, en dicha grabación se dijo perseguido político por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sugirió que haría giras con migrantes; por este motivo se presume que habría huido a Estados Unidos con el objetivo de protegerse.

De manera oficial, el paradero de Ricardo Anaya se desconoce, ya que la información confirmada más reciente es que vivía en el estado de Querétaro con su familia, pero con lo dicho en su video, es posible que viaje fuera del país o que ya haya salido de México en las últimas horas.

Durante una conferencia de la Plenaria VaXMéxico emitida este sábado, Marko Cortés Mendoza, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que habló vía telefónica con Ricardo Anaya, quién le habría informado sobre la estrategia que tomó:

El presidente del partido Acción Nacional mencionó que Anaya ya había tomado las medidas pertinentes (Foto: facebook.com/DiputadosPRD64)

“El día de hoy tuve contacto vía telefónica con Ricardo Anaya, como el mismo lo expresó, ya ha tomado las medidas pertinentes para poder defenderse, defender su honorabilidad y el derecho a la libertad de expresión y de disentir que tenemos todos y todas los mexicanos”, cuando fue cuestionado nuevamente, se limitó a repetir esas palabras sin aclarar una posible salida del país por parte del político panista.

“[Está] claramente persiguiéndolo el presidente y buscando meterlo a la cárcel ¿Esa es la democracia? ¿Dónde no se vale disentir? ¿No se vale criticar? Por eso es que en esta coalición hoy legislativa confirmamos que no nos vamos a amedrentar, cuidándonos unos a otros”, dijo. “¿Nos va a perseguir a todos y nos vamos a quedar callados?”, añadió también Marko Cortés.

El mismo presidente de México sugirió que Anaya habría escapado, pues horas después de que el político publicara su grabación, le respondió a manera de sugerencia que si es inocente, entonces que no se ampare ni huya.

AMLO respecto a la supuesta persecución de Anaya (Foto: Captura de pantalla)

El motivo por el que la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción es la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“No tengo nada que ver con la percusión que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya”, publicó el mandatario.

En este sentido opinó el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien aseguró que el poder Judicial no está sometido al Ejecutivo y reiteró que en el gobierno de AMLO no se persigue a nadie:

Este fue el mensaje publicado por el vocero de la presidencia de México (Foto: Twitter/@JesusRCuevas)

“En este gobierno no hay persecución política, no hay represión y tampoco el poder judicial está sometido al poder ejecutivo. Así que el que nada debe, nada debe temer.”, escribió en su tuit.

Por otra parte, en redes sociales recordaron que Ricardo Anaya llegó a tener una propiedad en Atlanta, Estados Unidos. A través de un video, Mario Delgado exhibió en 2018 que el entonces candidato presidencial vivía con su familia en la entidad norteamericana antes de iniciar su campaña, dicha casa tendría un valor de renta de más de 200 mil dólares estadounidenses.

Algunas versiones afirman que si Anaya salió del país para protegerse, se habría refugiado ante la presunta persecución en esta localidad de Estados Unidos.

Así es como en 2018 Mario Delgado exhibió la propiedad (Foto: Twitter/@mario_delgado)

“Resulta muy contradictorio que una persona que vivía a todo lujo en Estados Unidos ahora quiera ser presidente de México. ¿Y donde queda el compromiso con el país?”, mencionó en ese momento, asegurando además, que el costo de dicha propiedad sería mayor a los ingresos declarados en su Tres de tres, ejercicio fiscal que deben realizar los candidatos a la presidencia de México.

En dicho video, el actual presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) comparó la propiedad de Ricardo Anaya con la del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cuál se conoció como La Casa Blanca.

