“Un gobierno que abraza delincuentes y persigue políticos”: Marko Cortés se solidarizó con Ricardo Anaya

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, expresó su solidaridad a Anaya. Karina Hernández / Infobae

Luego de que este sábado, el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, acusara por medio de un video publicado en sus redes sociales, que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo quiere meter a la cárcel para evitar que sea candidato presidencial de nuevo en 2024, Marko Cortés, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, expresó su solidaridad con él.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Cortés dijo que es muy grave lo que pasa en nuestro país, pues hay un gobierno que “abraza a los delincuentes” y persigue a sus adversarios políticos. Dijo que no permitiría esto.

“Expreso mi total solidaridad con @RicardoAnayaC. Es muy grave lo que está pasando en México. Tenemos un gobierno que abraza a los delincuentes y persigue a sus adversarios políticos. México es una democracia, no lo vamos a permitir”, dijo Marko Cortés en su mensaje.

Ante el mensaje del líder panista, usuarios de la red social mostraron, algunos, estar de acuerdo con él, y otros en desacuerdo. Una de las usuarias dijo que en el gobierno no encerraban delincuentes, pero si a otra gente, y mencionó que tenían todo su apoyo.

“No encierran delincuentes peligrosos pero si quiere atrapar a otra gente. Todo el apoyó”, dijo la usuaria en la publicación de Cortés.

Otra usuaria dijo que él también se preocupara por no seguir su ejemplo cuando estuvo en su cargo, y hacer las cosas mejor. Lo instó a no seguir su misma “ruta de decepción”.

“También preocúpate por no seguir su triste ejemplo cuando estuvo en tu cargo. Y por hacer las cosas mejor que hasta ahora, o irte. No sigas la misma ruta de decepción que al que críticas. Sería devastador”, dijo la usuaria.

Otro usuario más mencionó a otros políticos, como Cabeza de Vaca, Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, a quien llamó “puro perseguido político”.

“Cabeza de vaca, Anaya, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, puro perseguido político. “La ley se aplica no se consulta” que no decían eso?, mencionó.

Otro político que reaccionó al video del aspirante a la presidencia, fue el expresidente, también perteneciente a Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, quién compartió el clip de Anaya y dijo que ya nada más falta que se haga una consulta popular para enjuiciar a excandidatos a la presidencia.

Este sábado, Ricardo Anaya posteó un video en su cuenta de Twitter, por la mañana, en donde dijo que el presidente López Obrador lo quiere meter a la cárcel, pues no quiere que llegue a la candidatura presidencial en 2024, cuando termine el sexenio del morenista.

Anaya posteó el video acompañado de un mensaje en el que menciona que AMLO lo quiere meter a la cárcel, con testigos “balines”, porque no quiere que sea candidato presidencial en 2024, además de que le molestan mucho sus críticas.

“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, posteó en su mensaje el también aspirante a la presidencia para el 2024.

Ricardo Anaya, dijo a sus seguidores en el clip, que desaparecerá por un tiempo. Foto: Impresión de pantalla de video

En su video, Anaya menciona que que López Obrador lo quiere “fregar a la mala”, pues le estorba para sus planes de sucesión en 2024. “No quiere que yo sea candidato, y me quiere encarcelar que no le gusta lo que digo, está enojado por los videos que publico cada semana”, dice Anaya en su video.

Menciona que no hay otro argumento para perseguirlo que lo que dice en su declaración el “corrupto y mentiroso” de Lozoya. “Ahora, el pretexto es lo de menos, dicen que la verdad no peca pero incomoda, a López Obrador le incomoda que señalemos sus estupideces, que los niños con cáncer no tienen medicinas, que su reforma eléctrica destruye el medio ambiente, que fracasó en lo que él nos dijo que era su principal objetivo, provocó que aumentara la pobreza, y sobre todo, ¿saben qué es lo que más le molesta? que le recordemos que su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada”.

Da a conocer, a los que lo apoyan, que estará fuera una temporada, la cual espera sea breve. “A ese nivel se está degradando la política en México, y por ahora no hay de otra, porque si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos, y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años”.

