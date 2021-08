“Que no se ampare ni huya”: AMLO negó persecución política contra Ricardo Anaya

AMLO ANAYA (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber intervenido en las investigaciones contra su rival en las elecciones de 2018, Ricardo Anaya, y dijo que si el panista era inocente no debería huir del país.

“No tengo nada que ver con la percusión que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya”, publicó el mandatario.

Que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos

Y es que Ricardo Anaya anunció que se mantendría fuera por un tiempo, sin precisar si saldría del país, debido a que el jefe del Ejecutivo habría ordenado judicializar una Carpeta de Investigación en su contra por el caso de los sobornos de Odebrecht que denunció Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.

AMLO Anaya (Foto: Captura de pantalla)

Luego de su denuncia de persecución, el derechista recibió el respaldo y muestras de solidaridad de dirigentes políticos del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, llamó a la Fiscalía General de la República para que aclare si trató de arrestar a Ricardo Anaya y bajo qué cargos. Agregó que es preocupante el clima de intolerancia del gobierno federal con vertiente represiva.

“Si se concretan las amenazas de encarcelamiento se fincará un precedente ominoso para la vida democrática del país”, comentó en redes Jesús Zambrano, líder del PRD.

“Tenemos un gobierno que abraza a los delincuentes y persigue a sus adversarios políticos. México es una democracia, no lo vamos a permitir”, añadió Marko Cortés del PAN.

Información en desarrollo...