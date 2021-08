“AMLO me quiere meter a la cárcel”: Anaya acusó al presidente de evitar su llegada como candidato en 2024

Este sábado, el excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, subió un video a su cuenta de Twitter, en el que acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

de quererlo meter a la cárcel para que no sea candidato presidencial en 2024.

Anaya posteó el video acompañado de un mensaje en el que menciona que AMLO lo quiere meter a la cárcel, con testigos “balines”, porque no quiere que sea candidato presidencial en 2024, además de que le molestan mucho sus críticas.

“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, posteó en su mensaje el también aspirante a la presidencia para el 2024.

En su video, Anaya menciona que que López Obrador lo quiere “fregar a la mala”, pues le estorba para sus planes de sucesión en 2024.

Información en desarrollo....