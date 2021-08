Industria de armas y Asociación del Rifle respondieron a demanda de México

Las armas del narco en México llegan principalmente de EEUU (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

Luego de que el gobierno mexicano demandó a 11 fabricantes y proveedores de armas en Estados Unidos, la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) respondieron a las acusaciones y rechazaron que sean parte de un negocio negligente.

La demanda fue presentada ante una corte federal en Boston, Massachusetts, y no es contra el gobierno estadounidense, por lo que no debe ser considerada como un litigio diplomático, insistieron funcionarios mexicanos encabezados por el canciller Marcelo Ebrard.

“El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior de NSSF.

Agregó que los cárteles usan armas llevadas ilegalmente a México o robadas a sus fuerzas armadas y policías.

“En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia”, arremetió Keane.

Con la acción promovida por México, se buscan al menos 10 mil millones de dólares como pagos en reparación en contra de las empresas: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H; Sturm, Ruger & Co.; and Witmer Public Safety Group and Interstate Arms, ambos proveedores.

Por su parte, la Asociación Nacional del Rifle, que defiende el derecho a poseer armas para defensa o uso recreativo en EEUU, sugirió que también podría haber demandas de México en contra del Departamento de Justicia del ex presidente Barack Obama y quien fungía como fiscal en esa administración, Eric Holder.

Y es que fue en estas gestiones que se autorizó “el mortal y nefasto” operativo rápido y furioso, con el que 2,500 armas fueron autorizadas con ingreso ilegal al territorio mexicano para rastrearlas, pero que al final terminaron en manos de cárteles.

Información en desarrollo...