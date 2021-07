Así fue la reacción de los conductores de “Hoy” tras el contagio de Paty Navidad

Paty Navidad ha estado en el ojo del huracán desde hace varios meses debido a su postura con respecto al COVID-19, enfermedad a la que recientemente dio positivo (Foto: Instagram/ @patricianavidad)

La tarde del pasado jueves 29 de julio, trascendió que el nuevo elenco de MasterChef Celebrity tuvo que someterse a una prueba PCR de rutina para descartar la presencia del virus SARS-CoV 2 en los participantes. Es que desde hace unos días, el periodista Gil Barrera reportó a las audiencias sobre un brote de COVID-19 en las grabaciones del reality show culinario, por lo que se decidió interrumpirlas por al menos dos semanas, de acuerdo con La Comadrita, cuenta especializada en contenido de espectáculos.

De entre los casos positivos del elenco de MasterChef Celebrity, el que más conmoción causó fue el de la actriz sinaloense Paty Navidad, quien ha sido objeto de polémica en más de una ocasión tras su renuencia a recibir la vacuna contra COVID-19. Ella ha asegurado varias veces que las dosis del biológico son un experimento diseñado para modificar genéticamente a los seres humanos con el fin de iniciar una nueva “era del transhumanismo”, en la cual “nos podrán conectar como una computadora cuántica y usarnos como robots”.

Ante esto, los conductores del programa Hoy, emitieron su pronunciamiento con respecto al contagio de la actriz de 48 años, quien fue duramente atacada por los internautas a través de redes sociales. En este sentido, la presentadora Andrea Legarreta expresó lo siguiente: “Paty dio positivo, y luego ya ves que estaba en esta campaña de ‘abran los ojos, nos están engañando’. Pues sí, hay que abrir los ojos y no descuidarnos, creas o no creas, pues por algo nos dicen”.

Andrea Legarreta, Paul Stanley, Arath de la Torre y Galilea Montijo expresaron sus opiniones sobre el contagio de Paty Navidad durante la transmisión del programa "Hoy" (Foto: Instagram/@programahoy)

Por su parte, Paul Stanley aprovechó el momento para recordarle a la audiencia la postura anti vacunas que ha sostenido la polémica actriz tras darse a conocer la enfermedad por coronavirus. También mencionó que, según lo que Navidad expresó mediante una imagen compartida en sus redes sociales, las pruebas PCR están diseñadas para provocar miedo, controlar a las masas y enriquecer al gobierno.

Asimismo, mientras Arath de la Torre le deseó pronta recuperación a la participante de MasterChef Celebrity, la conductora Galilea Montijo hizo un especial llamado a los jóvenes para que se mantengan informados y no crean discursos negacionistas sobre la pandemia por coronavirus. “De verdad, chavos, ahorita que están las vacunas, váyanse a vacunar. Hay mucha gente que no cree, en este caso como Paty. No es por juzgarla ni nada, pero de que el COVID-19 existe, existe, y se está llevando a mucha gente”, apuntó.

La noticia dada a conocer por Navidad surgió luego de varios meses en los que la actriz de 48 años ha difundido una ideología que descree de la letalidad de la enfermedad y la vincula directamente con un supuesto “Nuevo Orden Mundial”, en el que “la élite” busca controlar a la población para manipular el futuro de la humanidad.

La actriz sinaloense ha generado polémica en más de una ocasión debido a sus posturas con respecto a la vacunación y la pandemia (Foto: Twitter/ @ANPNL05)

Otro de los casos positivos al interior de la producción del reality show de cocineros, fue el de Rebecca de Alba, quien participará como conductora en el nuevo programa, que se estrenará el próximo sábado 20 de agosto. También contrajeron coronavirus los chefs José Ramón Castillo y Fernando Stovell, así como el árbitro Paco Chacón, concursante del programa.

Se espera que, para la fecha mencionada anteriormente, los famosos afectados hayan recuperado su salud hasta dar negativo y puedan reincorporarse a las grabaciones de la contienda gastronómica.

“Todos estamos expuestos al COVID-19 y gracias a los estrictos filtros que tiene la producción de MasterChef México se detectaron casos de forma oportuna, pero esta breve pausa para no exponer a nadie más no afecta la fecha de estreno y no se lo pueden perder por Azteca UNO”, difundió TV Azteca a través de Twitter.

