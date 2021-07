Gloria Izaguirre aseguró haber sido testigo de los malos tratos de Alejandra Guzmán hacia Frida Sofía

La actriz y comediante reveló algunos pasajes durante su amistad con Alejandra Guzmán (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @gloriaizaguirre)

La actriz y comediante Gloria Izaguirre confesó que fue testigo de los descuidos que presuntamente tuvo Alejandra Guzmán durante su rol como madre durante la infancia de Frida Sofia.

Durante su entrevista en el programa de la coach de vida y comunicadora Lu Dorantes, Siempre Hay Más, en donde hablaron sobre las madres narcisistas y recordó el reciente caso que ha desprendido la denuncia de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

Al narrar su experiencia de ser hija y nieta de personas con trastorno de personalidad narcisista,mencionó que la joven sufrió negligencia parental.

“La hija lo que tiene son todos los rasgos de víctima”, comentó la comediante.

Izaguirre declaró que cree las acusaciones de Frida Sofia en contra de su abuelo (Foto: Instagram/@gloriaizaguirre)

Durante su intervención habló sobre la amistad que entabló con la cantante y mencionó que fue testigo cuando, supuestamente, se comportó de manera violenta en una ocasión y atacó a una de sus invitadas en una fiesta de cumpleaños.

“Alejandra es de mi edad, se quedó a dormir en mi casa y viví cosas muy desagradables. Es el ejemplo de una adicción. Alejandra nos invitó a un cumpleaños de ella, pasó por nosotras con su chofer y acabó de agarrar la botella de champaña, quebrarla e irse a la yugular de mi mejor amiga”, recordó la actriz

También señaló que pudo presenciar cuando dejó de lado sus responsabilidades como madre para salir con un hombre con un lanchero: “Lo viví porque hay miles de anécdotas. Hay otra donde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen y también de testigo, porque se fue con el lanchero, y la dejó ahí, de 2 años, con el otro lanchero”, mencionó.

Izaguirre habló sobre la relación que tenía Guzmán con la bebida, así como también sus experiencias a lado de la intérprete de Hacer El Amor Con Otro en una noche de fiesta.

“Eso no es una sustancia, eso es ella… Mala copa, hay gente que no le va. Tuve que agarrar a mi amiga. Desde que llegamos ya empezaba con cosas de ego, control, adicción seguro. Que no platicáramos y que ‘párense a bailar ahorita’, medio le hacíamos caso porque no nos íbamos a amargar la noche”, confesó.

La comediante también recordó algunos hechos en donde Alejandra Guzmán se comportó de manera inadecuada por culpa del alcohol (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Sobre las acusaciones que ha hecho la hija de La Reina de los Corazones, Izaguirre comentó que ella le cree a Frida Sofia.

“Claro que le creo que sí la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé cuál sea, no soy psiquiatra”, agregó.

Finalizó despotricando contra la Guzmán por defender a su padre y ponerlo por encima de su propia hija: “En qué cabeza cabe, ahí está el narcisismo, cero empatía, de defender al papá. Imbécil, fatal, cero empatía y cero comprensión”, cerro el tema Izaguirre.

El pasado mes abril, Frida Sofía, de 29 años, denunció públicamente en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, en donde declaró que a los 5 años de edad fue manoseada por su abuelo, Enrique Guzmán. En junio los acusó a él y a su mamá de violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores ante las autoridades.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada

