Paty Navidad y otra controvertida opinión sobre Bill Gates

Patricia Navidad reapareció en su cuenta de Instagram con polémicas opiniones contra Bill Gates (Foto: Instagram @patricianavidad)

Después de la cancelación de su cuenta de Twitter en dos ocasiones, la actriz y cantante mexicana, Paty Navidad ha utilizado la red social Instagram para criticar a lo que ella llama “el nuevo orden mundial dictatorial”.

En esta ocasión, la actriz realizó una publicación donde comparte un artículo titulado “Bill Gates hace apuesta a tatuajes electrónicos que serían los nuevos ‘smartphones’: ¿cómo funcionarán”, y acusó al empresario estadounidense de ser un “verdugo” para las personas.

Sin embargo el artículo que cita la artista es de dudosa procedencia debido a que no cuenta con fuentes oficiales que sustenten la información; además, ningún otro medio de comunicación ha realizado alguna publicación respecto al tema.

La actriz Paty Navidad publicó un artículo sin fuentes de información oficiales en el que critica al empresario estadounidense Bill Gates (Foto: Captura de pantalla, Instagram @patricianavidad)

A pesar de no contar con fuentes de información oficiales que respalden a su opinión, la cantante hizo un “llamado de conciencia” a sus seguidores: “hemos perdido las capacidades que tenemos como seres humanos, como seres divinos, y la tecnología nos está quitando el alma”, dijo.

En otro post, Navidad publicó una imagen de dudosa procedencia donde se puede leer: “Nuevo orden mundial; nuevas políticas mundiales; enfermedades-vacunas mortales-cáncer, crisis financiera; reducción y control de la población”. Este visual está acompañado de un texto de la cantante donde pide a quien la lea: “Cuestiona, reflexiona, analiza, utiliza tu sentido común y forma tu propio criterio”.

Las recientes opiniones de Paty Navidad se suscitan a dos meses de que su cuenta de Twitter fuera suspendida debido a “incumplir las reglas de la aplicación”, lo cual pudo ser provocado por los constantes comentarios que la actriz realizó a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien para ese entonces también tuvo suspendida su cuenta de Twitter aunque sólo por 24 horas.

La cuenta de Twitter de la actriz fue suspendida debido a sus polémicas opiniones (Foto: Instagram @patricianavidad)

Paty Navidad también ha realizado críticas con temas sensibles como el Covid-19, debido a que la actriz insiste en que la pandemia es un plan de la “élite mundial” para someter a la población.

En entrevista para medios de comunicación de espectáculos, la artista aseguró que algunas de sus declaraciones han sido manejadas fuera de contexto y que ella “no tiene la verdad absoluta”, sino que se trata solamente de opiniones: “Las entrevistas que he dado las utilizan como quieren, pero también estoy en mi derecho de decirles no me sigan tergiversando mis opiniones, porque al final son sólo eso, opiniones, no soy dueña de la verdad absoluta ni ustedes tampoco”.

Además, Navidad añadió que nunca ha afirmado que el Covid-19 no existe: “Nunca he dicho que el COVID-19 no exista, nunca que el coronavirus no exista. He dicho que el coronavirus ha existido siempre, los virus han existido siempre, las bacterias, los parásitos y los parásitos humanos son peores”.

Captura de pantalla de nueva cuenta de Twitter de Paty Navidad antes de que volviera a ser suspendida (Foto: Captura de pantalla / Twitter@paty_sin)

Una semana después de la cancelación de su cuenta de Twitter, la cantante volvió a abrir un nuevo perfil con el nombre “PatyNavidadSinCensura”: “¡Vamos de nuevo con toda la actitud! ¿Qué creen? Abrí una nueva cuenta con mi amiguito #DonTwitter que tanto me quiere, a ver cuánto tiempo respeta mis derechos esta vez #NoAlaCensuraEnRedes #NoAlaDictaduraTiránicaDigital. Sin libertad de pensamiento, de nada sirve la libertad de expresión”, escribió para anunciar su regreso a la red social donde en varias ocasiones generó controversia por sus opiniones respecto al Covid-19.

“No soy medio de información. Si las redes sociales dicen que están censurando la mentira, ¿por qué no censuran al 90% de los que se dicen periodistas y están desinformando todo el tiempo? Están celebrando la censura de una persona que sólo comparte opiniones y pensamiento distinto”, insistió la cantante en un tuit. Sin embargo, esta nueva cuenta volvió a ser suspendida por Twitter.

