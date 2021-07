“Soltero 25 años después”: Gerardo Quiroz reveló más detalles del esperado spin off de “Papá Soltero”

La nueva versión de "Papá Soltero" ya tiene nombre y posible televisora (Foto: Televisa)

Papá Soltero, la serie que llegó a las pantallas de los mexicano hace más de 30 años, volverá a las pantallas, pero ahora con cambios en su historia, pues reveló Gerardo Quiroz que ha trabajado junto a César Costa en la producción de Soltero 25 años después.

Esta serie mexicana logró llegar a muchos hogares con sus ocho temporadas y casi una década al aire; con ella, Gerardo y Luis Mario Quiroz, acompañados de Edith Márquez y Costa, lograron obtener un gran reconocimiento dentro del mundo del espectáculo siendo los protagonistas de esta historia que conquistó la televisión en los años 80.

Hoy, en entrevista con TV y Novelas, Gerardo al ser cuestionado sobre si pretende regresar al mundo de la actuación ahora que se ha consagrado como productor, destapó que en realidad ha trabajado en varios proyectos actorales, pero se siente emocionado por uno en particular.

Gerardo Quiroz aseguró que ya se grabó el piloto de "Soltero 25 años después" (Foto: Cuartoscuro)

“Últimamente he regresado (a la actuación) de manera casual; acabo de grabar feliz de la vida en Esta historia me suena para la nueva temporada, me sentí muy bien, y también meses antes en el piloto de Soltero 25 años después, que estoy produciendo al lado de César Costa”, dijo Quiroz.

Según explicó el actor, este piloto de la nueva versión de Papá Soltero es una continuación de la serie, pues ella volvería a interpretar a Miguel, el hijo del protagonista, siendo un complemento, pues el público ya lo identifica con ese personaje al haberlo interpretado durante toda su adolescencia y parte de su juventud.

El también productor aseguró que esperan que este proyecto sea emitido por Televisa, pero todavía no es un hecho ya que se encuentran en pláticas jurídicas con la televisora para que el programa pueda ser visto a través de televisión abierta.

"Papá Soltero" duró casi una década al aire y consistió en 8 temporadas con alrededor de 300 capítulos (Foto: IMDb)

No puede confirmar que la serie será parte de la “Fábrica de sueños”, pero “es casi un hecho, por ahora ese es el plan”, dijo.

La trama de la primera parte de esta serie producida por Televisa se ubica en los años ochentas y gira en torno a la vida cotidiana de un padre soltero -interpretado por César Costa-, quien tiene tres hijos adolescentes: el hijo mayor es Miguel -interpretado por Gerardo Quiroz-, después sigue Alejandra -a quien dio vida Edith Márquez- y por último Cesarín -cuyo papel tuvo Luis Mario Quiroz-.

La serie en su momento fue televisada a través del Canal de las Estrellas, pero hoy se puede ver a través de la plataforma de streaming Blim.

El productor de Soltero 25 años después, César Costa, no ha confirmado cuál será su papel en la serie, pero actualmente tiene 79 años y es miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México, su carrera musical estuvo marcada por el rock and rol, y su vida como actor comenzó en el programa conocido como La Carabina de Ambrosio.

No se ha confirmado quiénes serán los protagonistas de esta nueva serie y si se conservarán a los actores anteriores (Foto: Twitter@ECLP_MONTERREY)

Edith Márquez, que fue la única hija de del protagonista de la serie, hoy es coach en La Voz Senior. La actriz ha dedicado su carrera a la música, además de ser una importante influencer. Ella también habló del piloto, en el cual participó y aseguró que en esta versión se podrá ver al mismo elenco.

Luis Mario y Gerardo había dedicado gran parte de su vida al teatro, el menor de ellos se desempeñaba en la actuación y el mayor en la producción. Mario no ha hablo de su participación en Soltero 25 años después, pero de acuerdo a las declaraciones de sus compañeros y hermano, sí trabajará en esta nueva etapa del programa.

