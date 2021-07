Santiago Nieto presentará denuncia por lista de “Los Maléficos”

Santiago Nieto reveló un archivo encontrado en la dependencia llamado “Los Maléficos”, por lo que la Unidad presentará una denuncia. (EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó sobre un archivo encontrado en la dependencia llamado “Los Maléficos”, en la que aparecen nombres de distintos personajes públicos investigados, y entre ellos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que la Unidad presentará una denuncia.

Santiago Nieto informó a través de su cuenta de Twitter que presentará una denuncia ante las autoridades correspondientes por el hallazgo de los documentos “Los Maléficos”, en los que se reveló que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se investigó a personajes públicos de diferentes áreas, como de la política, económica, la artística y periodística; la lista estaba encabezada por López Obrador con el apodo de “El gallo”.

En su red social, detalló que la lista, con 207 nombres de personas políticamente expuestas y elaborada por la administración anterior, será presentada ante las autoridades, ya que “no hay certeza del uso que se haya dado a la información “.

“Encontramos en la #UIF una lista de 207 personas políticamente expuestas, denominada “maléficos” elaborada por la administración anterior. La relación está encabezada por el Presidente @lopezobrador_.y la doctora @BeatrizGMuller. Presentaré una denuncia ante las autoridades”, escribió.

Foto: Presidencia de México

“Lo anterior, dado que no existe archivo institucional alguno y no hay certeza del uso que se haya dado a la información confidencial de personas de distintas áreas: política, económica, artística, periodística. La sustracción de esa información es un ilícito y viola ddhh”, expresó.

Durante la conferencia de prensa del presidente de México en el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular de la UIF señaló que entre los investigados se encontraban también la actual titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo; el comunicador Víctor Trujillo y la periodista Carmen Aristegui.

“Debo decir también que en la Unidad de Inteligencia Financiera cuando se recibió, encontramos al paso de los meses una lista, un archivo, todas las investigaciones que se habían desarrollado llamada ‘Los maléficos’, por cierto, estaba en el número uno, con el apodo de ‘El gallo’ el presidente Andrés Manuel López Obrador, había sido revisado”, detalló.

Entre los investigados se encontraban la Olga Sánchez Cordero; Alfonso Durazo; Víctor Trujillo y Carmen Aristegui (Fotos: Archivo Cuarto Oscuro)

Y agregó: “Pero encontramos ahí a la secretaria Olga Sánchez Cordero, aparecía en la lista Alfonso Durazo, por supuesto ninguno de estos archivos se mantuvo, aparecía Víctor Trujillo, Carmen Aristegui, la verdad es que había muchas personas que fueron en su momento investigadas en la unidad de acuerdo con esta lista que encontramos”.

En la lista se encuentra el propio Santiago Nieto, quien dijo que no presentaría denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos y señaló que los documentos “no fueron conservados”.

Santiago Nieto dijo que no presentaría denuncia ante la FGR (REUTERS / Henry Romero/ Foto de archivo)

“Respecto a los temas de espionaje y todos los hechos del pasado, el presidente me comentó desde las primeras veces que hablamos que la venganza no debía ser el objeto de vida de una persona, sino más bien la justicia. Entonces, no, no presentaré ninguna denuncia”, expresó.

Por lo anterior, la periodista Carmen Aristegui declaró que es “raro” que el titular de la institución no quiera presentar una denuncia ante la FGR, ya que si tiene pruebas del espionaje, un hecho delictivo, es recomendable presentar una denuncia.

“Un poco raro, ¿no? Cuando se preguntan cosas de esta naturaleza y se diga que no se busca venganza y por lo tanto no presentar una denuncia es una asociación muy extraña, porque al fin de cuentas si hay hechos delictivos que investigar, pues se tiene que presentar una denuncia”, dijo durante su programa Aristegui Noticias.

La comunicadora informó que hace cuatro años tuvo evidencia del espionaje, por lo que ella y varios periodistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía (Foto:Archivo)

La comunicadora informó que hace cuatro años tuvo evidencia del espionaje, por lo que ella y varios periodistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía, ya que de acuerdo con una reciente investigación, el gobierno de Enrique Peña Nieto intervino las comunicaciones de miles de activistas, periodistas y figuras públicas. Alrededor de 15,000 números telefónicos fueron espiados en el sexenio del priista.

“La venganza desde luego no tiene que ser motor de vida de nadie, (...) en nuestro caso fuimos a presentar denuncia frente a la evidencia de espionaje que tuvimos hace cuatro años; (...) cuando tuvimos conocimiento varios periodistas de lo que había pasado decidimos presentar una denuncia, y créanme que no nos mueve la venganza, sino las autoridades que investiguen al respecto del tema”, manifestó.

