Quiénes son y cómo se definen los pansexuales

Los pansexuales son distintos a los bisexuales (Foto: REUTERS/Angela Ponce)

Esta noche de sábado se puso en tendencia en redes sociales el hashtag #pansexualesypanfobicos con el que muchos memes surgieron, ya que el término pansexual, al tener la palabra pan, fue relacionado con el comestible y la atracción sexual.

Dicha situación hizo que surgieran varias personas diciendo que los pansexuales personas que se sienten atraídas al pan, aunque otros más los corrigieron señalando la verdadera definición del término.

(Foto: Twitter)

Cómo es usual en redes sociales, el debate se abrió entre quienes están a favor y en contra, así como los que solo presencian las “peleas” o publican memes.

Aunque tiene la palabra pan, no se refiere a la comida sino a la palabra del griego que se traduce en “todos” y, por lo tanto, el término pansexual se puede entender como una identidad sexual que se utiliza para describir la atracción hacia personas de todos los géneros, más allá de los parámetros masculino-femenino.

(Foto: Twitter)

La organización no gubernamental estadounidense de defensa queer, la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD por sus siglas en inglés) define ampliamente ser pansexual como “sentirse atraído por todas las identidades de género o atraído por personas sin importar el género”.

“Ser pansexual es sentir atracción estética, amorosa o sexual por las diferentes formas de género, ya sea aquellas en las que existe acuerdo entre el sexo biológico y el género (cisgénero) o en las que hay desacuerdo (transgénero). Las personas pansexuales tienen orientaciones cambiantes, pero esto no significa que sean inestables en sus relaciones. El término solo establece que sus elecciones abarcan una amplia gama de posibilidades y se dan la libertad para dar curso a sus deseos”, explicó consultado por este medio Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo.

(Foto: Twitter)

Para la psicoanalista Fiorella Litvinoff, el creador del psicoanálisis Sigmund Freud ya había enunciado que “lo que despierta el interés sexual de las personas es variado, amplio, no es ni natural ni algo fijo”, y al aflojarse las represiones sociales el sujeto vive con más libertad su sexualidad.

<b>¿En qué se diferencia de la bisexualidad?</b>

La terminología: bi que significa “dos” y pan que significa “todos”, sugiere una clara diferencia entre las personas que se sienten atraídas por dos géneros y las que se sienten atraídas por personas de todas las identidades de género.

(Foto: Twitter)

Sin embargo, algunas personas interpretan la pansexualidad como un “anexo” de la bisexualidad, argumentando que la última es transfóbica. Los mismos utilizan una definición cisnormativa de bisexualidad como “hombres cis y mujeres cis”, lo que implica que las personas bisexuales no pueden ser atraídas por personas no binarias o personas transbinarias. No obstante, las personas bisexuales aseguran con mayor frecuencia que se sienten atraídas por personas del mismo género, así como las de diferentes géneros.

(Foto: Twitter)

Este marco de la bisexualidad ayuda a desmantelar el mito de que las personas pansexuales y bisexuales deben estar en desacuerdo entre sí. De hecho, la GLAAD coloca el término pansexual bajo el “paraguas” de bisexual.

Si bien la palabra pansexual ha existido desde principios del siglo XX, las personas han tenido experiencias íntimas de fluidez sexual en diferentes épocas y culturas. Según el Informe de LGBTQ para Jóvenes de la Campaña de Derechos Humanos 2018, los jóvenes se identifican como pansexuales ahora más que nunca. Además, la AARP señala que la fluidez sexual como la que afecta a la pansexualidad es común en las poblaciones de mayor edad.

SEGUIR LEYENDO: