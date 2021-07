Georgel se une a Tito de Molotov para retratar violencia hacia grupos LGBT+

Fotografía cedida hoy cortesía de Andrés Navarro de los cantantes Tito Fuentes (i) y Georgel (d) durante una sesión en la Ciudad de México (México). EFE/Andrés Navarro/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CREDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 13 jul (EFE).- El cantante Georgel ha apostado por reivindicar el tema "Puto" de Molotov con "No putx", una canción que sirve como contestación puntual al tema de 1997, junto a su creador, Tito Fuentes.

"Esta canción ('No putx') es lo contrario a la cancelación, traté de que se sintiera la conversación entre Tito, quien escribió 'Puto' y un miembro de la comunidad que se había afectado por ella en otra perspectiva", explicó Georgel a Efe.

El cantante acaba de estrenar el video junto al integrante de Molotov en donde ambos retratan la violencia hacia la comunidad LGBT+, desde terapias de conversión, "torturas" a causa de "ideas retrogradas" como las describe el cantante, hasta lo dañino que puede ser la presión social.

"Era mostrar como el abuso emocional de la gente te hace después ser a ti mismo tu peor juez y eres tú el que trata de oprimirse. Ese es el closet más difícil de salir, el que te pones tú solo, no el que te pone la gente", asegura.

DECONSTRUCCIÓN DE UN INSULTO

La idea más puntual de Georgel era la deconstrucción y sacar de contexto la palabra que ha lastimado tanto a la comunidad LGBT+ y todo lo que un insulto así ha generado.

"Mucha gente cree que esas palabras (puto y maricón) ya no se usan para matar, ni para asesinar, y yo creo que esa es gente que no vive ni conoce personas de la comunidad LGBT+", dice el cantante que quedó muy conmocionado por el asesinato del español Samuel Luiz el pasado 1 de julio, a causa de un supuesto ataque homófobo.

En 1997 Molotov sacó el tema "Puto" como parte de su controversial disco "¿Dónde jugarán las niñas?", esa canción, su portada y su dura crítica social al Gobierno y a los medios de comunicación, conmocionaron a la sociedad mexicana, e incluso les valió ser vetados en tiendas y espacios publicitarios.

Aunque la banda en ocasiones ha expresado que la canción nunca tuvo la intención de insultar a personas homosexuales y que más bien se trataba de una crítica a los gobernantes, el tema fue apropiado por muchos con la intención de denigrar a personas gay.

Georgel no tiene rencor al tema, aunque vivió en carne propia la violencia que se generó, y reconoce el origen de la canción, incluso recuerda que en un principio fue fanático de ella, pero le parece una lástima que se haya convertido en una bandera contra la libertad sexual.

Este fue uno de los impulsos del cantante de presentar "No putx" como parte de "Oscuro", el próximo EP que está preparando y en el que relata las partes más difíciles que le han tocado vivir desde su pubertad.

"Estoy yéndome hasta la secundaria, a todas estas partes de oscuridad de mi vida que fueron muy fundamentales o que me lastimaron mucho y esa canción estaba en parte de esa historia", relata.

Por eso valora que Tito se haya sumado al proyecto con tanta energía y consciencia.

"Tengo una relación con Tito real, es una persona increíble, es un hombre muy cariñoso, entregado y apasionado y con mucho deseo de demostrar su amor por la comunidad luego de lo que pasó con esta canción", asegura.

Al EP "Oscuro", aún sin fecha exacta de salida, le seguirá "Claroscuro" que conjuntará las experiencias de "Claro" y "Oscuro" y un par de canciones nuevas.