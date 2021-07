“Se cayó el teatrito del presidente”: Loret de Mola compartió video que lo “exime” del caso Cassez-Vallarta

En diciembre de 2005, el periodista mexicano Carlos Loret de Mola transmitió una detención en su noticiero matutino. En las imágenes se detenía a dos presuntos secuestradores, Israel Vallarta y Florance Cassez, quienes desde entonces revelaron que lo que apareció en televisión fue un montaje de las autoridades para la televisión.

El pasado 12 de julio, el comunicador compareció ante un juez y señaló que Laura Barranco, trabajadora de la empresa de comunicación Televisa en aquel entonces, y Juan Manuel Magaña, jefe de información de Primero Noticias, programa que conducía Loret de Mola, no tenían forma de comunicarle que se trataba de un montaje.

Una gran polémica se abrió entorno al tema, en donde los protagonistas del evento y otros periodistas criticaron fuertemente a Loret por sus comentarios. A pesar de ello, el pasado 14 de julio, el comunicador compartió un video con las declaraciones de sus acusadores en las que se les escucha decir que no estaban al tanto de los planes del gobierno.

“Los que llevan años acusándome que me advirtieron de ‘un montaje’, ahora se echan para atrás. Se cayó el teatrito del presidente”, escribió en su cuenta de Twitter al compartir un compilado de videos de noticieros en los que se escuchan a los colegas que lo acusaron admitir lo que habría sucedido.

“Como le iba yo a decir que era un montaje si nadie sabía”, se escucha en la voz de Laura Barranco. “Obviamente el 9 de diciembre 2005 yo no sabía que esto se trataba de un montaje, no pude haber denominado este tema y esto que ocurrió como un montaje”.

La detención de Israel Vallarta y Florance Cassez se transmitió el 9 de diciembre del 2005 (Foto: Especial/ Instagram @carlosloret / AFP)

Los siguientes fragmentos que se observan son parte de una entrevista de Julio Hernández López, más conocido como Julio Astillero, donde Juan Manuel Magaña declara no haber tenido conocimiento del supuesto montaje.

“Ciertamente yo no lo escuché, a mío no me consta (...) Tú mismo me has reconocido a mí, me dijo, que tu no sabías lo del montaje. Le dije: por su puesto que no”, señalaba Magaña en la entrevista.

Luego de que el comunicador publicara el video, Julio Astillero arremetió contra él asegurando que había sacado de contexto las declaraciones hechas durante su entrevista.

“Ofrece Carlos Loret de Mola otra prueba de su oficio oscuro”, comenzó en su mensaje el columnista de La Jornada. “de amplias declaraciones en su contra edita unos segundos para q parezcan favorables a él; recorta, saca d contexto, hace montaje, fanfarronea ‘triunfos’. Eso no es periodismo sino desesperación y mentira”.

En el primer mensaje de Loret de Mola, el periodista aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha utilizado el caso Cassez-Vallarta para desacreditar su trabajo.

“No acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades”, dijo y agregó que el presidente “ha contado con instrumentos útiles como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara: Carmen Aristegui, Julio Astillero, La Octava, los youtuberos, otros más, que han alentado esta mentira acusándome a mí”.

Muchos de estos comunicadores señalados contestaron a su colega asegurando que busca evadir las responsabilidades que le competen por haber transmitido como verdadero el montaje del arresto.

SEGUIR LEYENDO: