Muere Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P.Luche

(Instagram)

El medio artístico mexicano se encuentra consternado por la noticia del fallecimiento de Abraham Pérez, conocido por su entrañable papel del Licenciado Cortillo en la exitosa serie La Familia P.Luche.

¿Qué se sabe sobre la muerte?

La noticia se hizo pública el 4 de junio, cuando el creador de contenido Omar Crew dedicó unas palabras de despedida al actor en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Infobae consultó directamente a Televisa para obtener confirmación sobre el deceso. Desde la empresa señalaron que no cuentan con información sobre el caso, ya que el actor no formaba parte de su plantilla en la actualidad.

Posteriormente, una persona aledaña a donde residía el actor corroboró a este medio la muerte del famoso.

(Televisa)

Se detalló que el velorio de Abraham Pérez será en la Colonia Caracol, de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Reacciones ante la partida de Abraham Pérez

El anuncio del deceso no incluyó detalles sobre las causas. Omar Crew, amigo cercano de Abraham Pérez, compartió:

“Amigo de tantos años, Abransito, mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P.Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos, al igual que a su familia, que le deseamos pronta resignación”.

PUBLICIDAD

Para muchas personas que siguen la televisión mexicana, el trabajo del actor dejó una huella imborrable. La noticia provocó mensajes de condolencia y recuerdos de su participación en otros proyectos.

(Instagram)

El lazo de amistad y legado en la comedia

En otro mensaje, Omar Crew profundizó en la relación que mantuvo con el actor a lo largo del tiempo. Relató que sus familias compartieron lazos durante más de cinco décadas, y subrayó las cualidades humanas de Pérez:

PUBLICIDAD

“Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá”.

Su deceso ha dejado una sensación de pérdida entre colegas y admiradores, quienes resaltan su carácter afable y su contribución al humor televisivo.

(X)

Un adiós sin detalles públicos

Hasta el momento, la familia y los allegados no han hecho pública la información sobre el último adiós al intérprete. Tampoco se conoce si habrá acto de despedida abierto a los seguidores de su carrera.

PUBLICIDAD

La comunidad artística mantiene el respeto y el acompañamiento en estos momentos de duelo.

El recuerdo de Abraham Pérez perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de sus actuaciones y de quienes compartieron con él fuera de los escenarios. Su legado, especialmente el personaje de Licenciado Cortillo, continúa evocando sonrisas en quienes crecieron viendo La Familia P.Luche.

PUBLICIDAD

El icónico meme del Licenciado Cortillo

Aunque el Licenciado Cortillo solo participó en un par de temporadas de la serie, el personaje ganó nueva vida en la era digital.

Su presencia se mantiene vigente gracias a uno de sus diálogos, que se ha convertido en un meme ampliamente utilizado en México.

En el episodio quince de la tercera temporada, y emitido en septiembre de 2012, el personaje pronunció la frase: “Sí, que se largue”.

Esa expresión, lanzada durante la boda del compañero de trabajo de Ludovico P.Luche, ha trascendido el tiempo y sigue circulando en redes sociales.

La escena muestra a Ludovico, interpretado por Eugenio Derbez, irrumpiendo en la celebración junto a toda su familia.

Tras excederse con las bebidas, Ludovico toma el micrófono para dedicar unas palabras a los novios, provocando una serie de situaciones caóticas. En medio de ese caos, el reclamo del Licenciado Cortillo se volvió el momento más recordado del capítulo, alimentando su popularidad en internet.

PUBLICIDAD