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América y Tigres ya tienen fecha para disputar el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

Las campeonas del Clausura 2026 y Apertura 2025 se enfrentarán en un duelo a partido único para definir al mejor equipo de la temporada

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Imagen promocional del partido Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil con los escudos de Club América Femenil y Tigres Femenil, un trofeo y confeti.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Liga MX Femenil confirmó los detalles del partido por el Campeón de Campeonas 2026, encuentro que enfrentará a América y Tigres, los equipos que conquistaron los títulos del Clausura 2026 y Apertura 2025, respectivamente.

El duelo definirá al mejor club de la temporada y se disputará en territorio estadounidense.

De acuerdo con la información oficial de la liga mexicana, el partido se celebrará el próximo 26 de julio en San Antonio, Texas, bajo el formato de juego único.

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Toyota Field será la sede del duelo entre América y Tigres

(Jerome Miron-Imagn Images)
(Jerome Miron-Imagn Images)

El encuentro por el Campeón de Campeonas se jugará en el Toyota Field de San Antonio, una sede que ha recibido anteriormente eventos relacionados con el futbol mexicano.

La Liga MX Femenil informó que el partido comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, y reunirá a dos de las instituciones más exitosas y competitivas de los últimos años dentro del circuito femenil.

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América busca su primer título; Tigres va por otro trofeo

El choque también pondrá frente a frente a dos de los equipos que han protagonizado algunos de los encuentros más relevantes de la máxima categoría del futbol femenil mexicano, incluidos duelos por campeonatos y fases finales.

Tigres llegará con la posibilidad de ampliar su historial en esta competencia. Las Amazonas son el club más ganador del futbol femenil mexicano y buscarán conquistar su cuarto título de Campeón de Campeonas.

Por su parte, América intentará levantar este trofeo por primera vez. Las Águilas afrontarán el compromiso después de coronarse en el Clausura 2026, resultado que consolidó su presencia entre los equipos protagonistas de la categoría.

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