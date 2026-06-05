México

Gobierno aprueba que compañías telefónicas registren tu línea sin pedirte permiso: ciudadano gana el primer amparo contra esta norma

Un usuario de Aguascalientes llevó su caso a los tribunales pues asegura que se trata de una violación a sus derechos

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Una mujer sonriente sentada en una mesa de madera, mirando su teléfono móvil mientras realiza un registro. Hay un portátil y plantas en el fondo junto a una ventana.
El primer amparo contra la iniciativa de registro de teléfonos ya es una realidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, aseguró que más de 50 millones de personas ya han registrado su línea; sin embargo, en el país hay 160 millones de líneas telefónicas, por lo que no se ha cubierto ni la mitad. El objetivo de la medida es frenar delitos como la extorción.

Un ciudadano de Aguascalientes promovió un amparo contra el registro telefónico obligatorio y pidió que se frene la vinculación de sus líneas con su identidad, en un caso que abre la primera disputa judicial contra la controversial medida del gobierno de México que, detractores, aseguran que tiene un efecto negativo sobre la privacidad.

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El recurso del ciudadano fue presentado el 10 de febrero y entró un día después al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. El objetivo es proteger dos números telefónicos que el promovente usa actualmente; su identidad permanece reservada por motivos de privacidad.

El usuario sostiene que los lineamientos emitidos por la CRT omiten la protección de derechos humanos y condicionan el acceso a los servicios de telecomunicaciones previstos en el artículo sexto constitucional.

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¿Qué pasa si no registro mi línea?

Vista aérea de manos llenando un formulario para el registro de líneas telefónicas prepago con un bolígrafo, junto a un smartphone, IDs, un portátil y un cartel informativo.
Una persona completa el formulario para el registro obligatorio de líneas telefónicas prepago, mientras una laptop muestra el proceso de verificación de datos para garantizar la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 30 de junio de 2026, los usuarios que no hayan registrado su línea celular con la CURP y una identificación oficial podrían quedarse sin servicio móvil, porque la suspensión temporal entraría en vigor desde el 1 de julio y limitaría las líneas no regularizadas a llamadas de emergencia.

La medida fue impulsada por la administración de la presidenta nacional Claudia Sheinbaum Pardo y busca asociar cada número móvil con una identidad legalmente reconocida. El argumento oficial, según el texto fuente, es que el registro ayudaría a combatir extorsiones, fraudes telefónicos y otros delitos que aprovechan el anonimato de los números celulares.

El registro nacional obligatorio fue anunciado a partir del 9 de enero de 2026, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Desde esa fecha, todas las líneas móviles, nuevas y antiguas, de prepago y pospago, deben estar vinculadas con la identidad oficial de su titular.

Las líneas no registradas solo podrían hacer llamadas de emergencia

Si no registras tu teléfono, tendrás complicaciones.
Si no registras tu teléfono, tendrás complicaciones.

La consecuencia directa para quienes no concluyan el trámite en tiempo y forma sería la suspensión parcial de la línea. Eso implica la interrupción total de llamadas, mensajes de texto y datos móviles, con la única excepción de las llamadas de emergencia a partir del 1 de julio de 2026.

Ese escenario ha generado preocupación entre usuarios que dependen del celular para trabajar, comunicarse con su familia o atender asuntos de seguridad. Las operadoras de telefonía han advertido públicamente que la línea permanecerá suspendida hasta que el usuario subsane el trámite.

El procedimiento exige presentar una identificación oficial vigente y la clave CURP. En algunos casos también se solicita una autofoto o prueba de vida para validar la identidad, según el texto fuente.

La autoridad reguladora y las compañías de telefonía han reiterado que no está permitido pedir datos biométricos sensibles como huellas digitales, escaneo de iris o ADN. También han alertado sobre intentos de fraude que buscan aprovechar la confusión alrededor del registro, según el texto fuente.

Carlos Slim pidió revisar el plazo por el avance lento en prepago

Slim pide plazo del registro de líneas telefónicas REUTERS/Daniel Becerril TPX IMÁGENES DEL DÍA
Slim pide plazo del registro de líneas telefónicas REUTERS/Daniel Becerril TPX IMÁGENES DEL DÍA

El empresario Carlos Slim, propietario y accionista mayoritario de América Móvil y Telcel, pidió públicamente que las autoridades reconsideren el registro obligatorio de líneas celulares. En conferencia de prensa sostuvo que el plazo es muy corto y que el proceso avanza despacio, sobre todo en el segmento de prepago, que representa cerca del 80% de las líneas móviles del país.

Slim dijo: “Lo del registro está muy complicado, primero está creciendo mucho en el postpago, este, pero demasiado corto el tiempo. Entonces, está lento para todos. Este, nosotros creo que vamos más o menos rápidos para hacer ese registro en el postpago, porque ya con todos los nuevos y tal, entran en todo ese registro. Y el de prepago no sé, este, bien cómo esté. Yo creo que deberían de darle una reestudiadita ahí a ver qué es lo que hace que sea más eficaz para conveniencia del cliente y de la autoridad”.

El empresario también advirtió que si no se replantea el mecanismo podría ocurrir un corte masivo de líneas el 1 de julio. Esa afectación alcanzaría a clientes, empresas e incluso a las propias autoridades.

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