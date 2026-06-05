¿Se adelantó el Día de Muertos? Sorprenden flores de cempasúchil a días del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

La emblemática flor asociada al Día de Muertos comenzó a aparecer en las jardineras cercanas al recinto que albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo. (Video: Jesús F. Beltrán)

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se vive en la Ciudad de México. Mientras miles de aficionados nacionales y extranjeros se preparan para asistir al partido inaugural del torneo, una imagen poco habitual comenzó a llamar la atención en los alrededores del ahora denominado Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como Estadio Azteca.

A tan solo unos días del debut de la Selección Mexicana en la justa mundialista, trabajadores de la alcaldía Tlalpan iniciaron labores de jardinería que han dado al entorno un toque muy especial y profundamente ligado a las tradiciones nacionales. Lo que sorprendió a vecinos y visitantes fue la colocación de numerosas plantas de flor de cempasúchil, una especie que suele asociarse inmediatamente con las celebraciones del Día de Muertos.

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Aunque la tradicional festividad mexicana se celebra cada año en noviembre, las características flores color naranja ya comenzaron a aparecer en diversas jardineras ubicadas en las inmediaciones del inmueble que será protagonista del encuentro inaugural del torneo.

Una bienvenida con identidad mexicana

Las tradicionales flores de cempasúchil ya forman parte del paisaje que encontrarán miles de aficionados durante la Copa del Mundo. (Foto: Jesús F. Beltrán)

Durante un recorrido realizado este jueves 4 de junio, se pudo observar a cuadrillas de trabajadores realizando labores de plantación en las áreas verdes cercanas al recinto mundialista.

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Las flores fueron colocadas principalmente en las jardineras ubicadas en las inmediaciones de la estación Estadio Azteca del Tren Ligero, uno de los principales accesos que utilizarán miles de aficionados para llegar al estadio durante la Copa del Mundo.

La alcaldía inició trabajos de jardinería en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para mostrar una de las tradiciones más representativas del país. (Foto: Jesús F. Beltrán)

El objetivo de esta iniciativa sería ofrecer a los visitantes extranjeros una muestra de algunos de los elementos más representativos de la cultura mexicana, aprovechando que el cempasúchil es reconocido internacionalmente por su estrecha relación con una de las tradiciones más importantes del país.

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La imagen de los pétalos anaranjados ya forma parte del paisaje urbano que encontrarán los aficionados que acudan al inmueble durante los próximos días.

La flor que representa a México ante el mundo

Las calaveras monumentales y las flores de cempasúchil forman parte de los altares que evocan la memoria y el arte popular mexicano (Visita Los Cabos)

El cempasúchil es considerado uno de los símbolos más importantes de la identidad cultural mexicana.

Su nombre proviene del náhuatl cempohualxóchitl, que significa “flor de veinte pétalos”, y desde tiempos prehispánicos ha tenido un papel fundamental en ceremonias y rituales relacionados con la memoria de los seres queridos.

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Con el paso de los siglos, esta flor se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de las celebraciones del Día de Muertos, tradición que incluso ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Ahora, en pleno ambiente mundialista, las autoridades buscan que los visitantes provenientes de distintos países tengan contacto con parte de ese legado cultural desde el momento en que lleguen a las inmediaciones del estadio.

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El Mundial está a la vuelta de la esquina

FIFA estrenará un nuevo formato para la ceremonia inaugural en el Mundial 2026 (cortesía FIFA)

La transformación de los alrededores del recinto ocurre mientras continúan los preparativos finales para el arranque de la máxima fiesta del futbol.

Será el próximo 11 de junio cuando la Selección Mexicana dispute el encuentro inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a su similar de Sudáfrica, en un duelo programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

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La expectativa es enorme, ya que el país volverá a hacer historia al convertirse en la primera nación en albergar partidos de tres ediciones diferentes de una Copa del Mundo, después de los torneos celebrados en 1970 y 1986.

Además del espectáculo deportivo, las autoridades buscan que la experiencia de los aficionados incluya elementos representativos de la cultura nacional.

Un escenario listo para recibir al mundo

La instalación de banderas de los 211 países miembros de la FIFA decora el interior del Estadio Azteca y celebra la diversidad del futbol internacional. (Foto: Redes)

En las últimas semanas, las inmediaciones del Estadio Ciudad de México han sido objeto de diversos trabajos de mejoramiento urbano, adecuaciones de movilidad y embellecimiento de espacios públicos.

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La llegada de las flores de cempasúchil se suma a estos esfuerzos para ofrecer una imagen atractiva a los miles de turistas que arribarán a la capital mexicana durante el Mundial.

Así, mientras el balón está a punto de comenzar a rodar, una de las flores más emblemáticas de México ya se ha adelantado a la fiesta futbolística y parece dar la bienvenida a quienes llegarán desde distintos rincones del planeta para vivir una nueva edición de la Copa del Mundo.

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Por ahora, el cempasúchil ya comenzó a ganar protagonismo en Tlalpan, recordando que el Mundial no solo será una celebración deportiva, sino también una oportunidad para mostrar al mundo algunas de las tradiciones y símbolos más representativos de la cultura mexicana.