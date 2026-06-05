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Uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y comandante de la DFS estaría detrás del asesinato de Paco Stanley, revela nuevo documental

Testigos, la verdad tiene voz, una serie que se encuentra disponible en la plataforma Reellee TV, revela nuevos detalles sobre el asesinato de Paco Stanley

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Ilustración en acuarela de Paco Stanley sonriendo en primer plano, con una camioneta negra baleada y Mario Bezares en segundo y tercer plano, respectivamente.
Este 7 de junio se cumplen 27 años del asesinatod el conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 7 de junio se cumplen exactamente 27 años de que el conductor de televisión Paco Stanley fue asesinado afuera del restaurante El Charco de las Ranas, ubicado al sur de la Ciudad de México (CDMX), tras recibir cuatro disparos en el rostro, lo que le quitó la vida prácticamente de manera instantánea.

Muchas son las versiones que se dan en torno al asesinato del artista, sin embargo, un nuevo documental de la plataforma Reellee TV da a conocer impactantes detalles sobre el crimen, incluyendo quién estaría detrás del asesinato. Se trata de Testigos, la verdad tiene voz.

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Juan Carlos Uribe, productor de la serie y creador de Reellee TV, en entrevista con Infobae México, explicó algunos detalles sobre la novedosa producción, misma en la que se revela que Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, uno de los líderes y fundadores del Cártel de Sinaloa, habría mandado a asesinar a Stanley.

Esto, de acuerdo con uno de los entrevistados para su documental, quien señaló que fuertes deudas de dinero que no pudo pagar, habrían sido el motivo del asesinato.

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“Nadie lo mencionó, nadie sabía de él. El Azul fue una parte muy importante después de que se unieron (Rafael) Caro Quintero, (Ernesto) Fonseca, Don Neto, en el Cartel de Sinaloa, en Guadalajara, el señor El Azul, él trabajaba para la DFS, la Dirección Federal de Seguridad. En aquellos tiempos la DFS era como la CIA mexicana. Inclusive todos los participantes eran entrenados por la CIA en Jalisco cuando matan a (Enrique) Kiki Camarena, por eso se cuenta toda la historia de Kiki Camarena, porque desde ahí viene todo el desenlace.

Tal y como ocurrió con otros artistas como Niurka Marcos, el comediante asesinando generaba polémica en sus programas por la forma en cómo trataba a sus invitados
Paco Stanley recibió cuatro disparos en el rostro. Foto: Captura de Pantalla

“Cuando matan a Kiki Camarena, el gobierno estadounidense con Ronald Reagan se mete y exige respuestas a la Dirección Federal (de Seguridad), exigen respuestas, sabiendo que la CIA estaba involucrada en alguna parte por medio por con el narcotráfico, porque la CIA era la que le llevaba las drogas a Estados Unidos y la hacía les llevaba a los contras en Nicaragua las armas, que luego fue el caso de los contras. Entonces este y se metió al general Oliver North el Congreso y todo este rollo, ¿no?“, explicó el productor.

Señaló que El Azul era un gran comandante de la corporación, y que cuando la misma se desintegró, se unió al narcotráfico. El dato de que Juan José Esparragoza Moreno estaba detrás de la muerte de Stanley, es algo que nadie había mencionado anteriormente, pues se creía en ese tiempo que quien estaba detrás del asesinato era Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, quien fue líder del Cártel de Juárez, aseguró.

El diferenciador de esta serie, en contraste con otras disponibles tanto en plataformas digitales como en YouTube, reside —según Uribe— en “dar a conocer simplemente la verdad”.

Durante el documental se entrevista a tres personas involucradas de alguna manera. La primera es Arlette Garibay, periodista, productora y conductora mexicana, conocida por su trabajo en televisión abierta, especialmente en Televisa y TV Azteca. Ella fue conductora del programa matutino Con Sello de Mujer en TV Azteca entre 1998 y 2001, y también presentó junto a Paco Stanley el programa ¡Ándale! en 1991.

De acuerdo con el documental, El Azul habría dado la orden del asesinato. (FBI)
De acuerdo con el documental, El Azul habría dado la orden del asesinato. (FBI)

René López, otro de los entrevistados, fue un agente de la Policía Judicial de Jalisco entre 1981 y 1985. Fue guardaespaldas de altos mandos del Cártel de Guadalajara y afirmó tener conocimiento de vínculos entre el narcotráfico y autoridades estadounidenses.

Y el último fue Jorge Godoy López, exagente de la Policía Judicial de Jalisco entre 1980 y 1985, y declaró ante la DEA como testigo clave en en el juicio, en Los Ángeles, California, contra Rubén Zuno Arce, ex cuñado del Presidente Luis Echeverría del PRI y el doctor Alvarez Machin donde habló de la corrupción del Cártel de Guadalajara y su implicación con figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo. Él fue parte de las revelaciones de complicidad entre cárteles y autoridades en los años 80.

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