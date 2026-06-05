UFC Vegas 118: cuándo y dónde ver en México la función que contará con Edgar Chairez y Santiago Luna

Los mexicanos Edgar Chairez y Santiago Luna buscarán destacar en UFC Vegas 118 durante la función que se celebrará este fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UFC regresa este sábado 6 de junio al UFC APEX de Las Vegas con una cartelera encabezada por el combate entre Belal Muhammad y Gabriel Bonfim, una pelea que podría tener repercusiones importantes en la división de peso wélter.

Sin embargo, para la afición mexicana el foco también estará puesto en las actuaciones de Edgar Chairez y Santiago Luna, quienes buscarán dar un paso adelante en sus respectivas carreras dentro de la empresa.

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Edgar Chairez y Santiago Luna representan a México en UFC Vegas 118

(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

La cartelera contará con la presencia de dos peleadores mexicanos que intentarán mantener el impulso en sus respectivas divisiones.

Edgar Chairez enfrentará al brasileño Bruno Silva en un combate de peso mosca. El mexicano llega con una racha de dos victorias consecutivas, incluida una sumisión en UFC Fight Night y un triunfo por decisión sobre Felipe Bunes durante UFC México en febrero de este año.

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(@santiagolunamma / Instagram)

Por su parte, Santiago Luna tendrá una de las pruebas más exigentes de su carrera cuando se mida al estadounidense Bryce Mitchell en peso gallo. Luna mantiene un récord invicto de 2-0 dentro de la UFC y aceptó el combate tras reemplazar a Victor Henry. Mitchell, en cambio, buscará reencontrarse con la regularidad luego de alternar triunfos y derrotas en sus últimas presentaciones.

Belal Muhammad y Gabriel Bonfim encabezan la cartelera estelar

(UFC)

La pelea principal enfrentará a Belal Muhammad contra Gabriel Bonfim en la división de peso wélter.

Muhammad intentará recuperarse después de sufrir derrotas consecutivas ante Jack Della Maddalena e Ian Garry. El estadounidense es conocido por combinar un elevado volumen de golpes con una sólida base de lucha y un ritmo constante durante los cinco asaltos.

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Del otro lado estará Bonfim, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El brasileño suma cuatro victorias consecutivas desde su única derrota profesional y ha demostrado ser un peleador completo gracias a su capacidad para controlar las peleas tanto de pie como en el suelo.

Horario, transmisión y cartelera completa de UFC Vegas 118

La función se realizará el sábado 6 de junio en el UFC APEX de Las Vegas.

Horario en México

Dónde ver en vivo

Cartelera estelar

Cartelera preliminar