Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, muestra públicamente su visa y niega nexos con el crimen organizado

En conferencia de prensa, Villarreal mostró el documento.

Luego de que un medio estadounidense informara que al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se le investigaba por presuntos vínculos con el crimen organizado y que se le había cancelado su visa americana, el político mexicano mostró de manera pública el documento y negó las acusaciones en su contra.

Además, Villarreal negó estar vinculado a algún tipo de actividad ilícita y aseguró que sus viajes a Estados Unidos han sido utilizando el documento legal requerido y no ocupando algún documento distinto.

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En una rueda de prensa, el gobernador dijo que “niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones publicada en los Angeles Times, se trata de afirmación que buscan publicar acusaciones sin pruebas, sin fuentes”.

Cabe destacar que entre los señalamientos contra el político miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentran supuestos vínculos con redes de tráfico ilegal de combustibles, también conocido como huachicol.

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En la publicación periodística se hizo mención sobre una supuesta revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos, sin embargo, el mandatario estatal rechazó las acusaciones, sosteniendo que no existe evidencia pública o documentación oficial que respalde esas acusaciones.

Los Ángeles Times había reportado que el gobierno de EEUU investigaba al gobernador, algo que negó.

Tras esto, Villarreal sacó de su cartera la visa, misma que le permite ingresar a Estados Unidos, y declaró que “cuento con mi visa no he recibido notificación alguna de cancelación o revocación por parte de autoridad estadounidense, jamás he viajado a los Estados Unidos ocupando un documento distinto al que legalmente me corresponde”.

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Negó estar vinculado a actividades ilícitas, con el tráfico de combustible, como se le acusó, y recordó que su trayectoria profesional es pública y antes de ser mandatario de Tamaulipas, era médico.

Relaciones Exteriores niega notificación de EEUU sobre retiro de visas a Durazo y Villarreal

Apenas el pasado jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que hasta el momento no se había recibido ninguna notificación oficial o extraoficial por parte del gobierno de Estados Unidos respecto al presunto retiro de visas del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el de Sonora, Alfonso Durazo, versiones que fueron difundidas por el medio estadounidense Los Angeles Times.

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Roberto Velasco, canciller, señaló en una conferencia de prensa que no existía comunicación por parte de las autoridades estadounidenses sobre supuestas investigaciones contra ambos mandatarios estatales, ni sobre posibles restricciones migratorias.

Las declaraciones se producen luego de que diversos reportes periodísticos señalaran que autoridades de Estados Unidos presuntamente investigan a los gobernadores por posibles vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado y el huachicol, además de que habrían sido objeto de medidas migratorias.

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De acuerdo con reportes periodísticos, se habría cancelado la visa de Villarreal y de Durazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportes de medios y respuesta oficial

El tema surgió tras publicaciones de medios estadounidenses que citaron fuentes no identificadas para sostener que ambos gobernadores estarían bajo investigación en territorio estadounidense.

Ante ello, Velasco indicó que la SRE no cuenta con información que confirme dichos señalamientos.

Entre los puntos que han marcado la discusión destacan:

Reportes periodísticos sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos .

Versiones sobre un supuesto retiro de visas a los gobernadores.

La ausencia de información oficial compartida por autoridades estadounidenses con México .

Los pronunciamientos de los gobiernos estatales rechazando los señalamientos.

Tanto Durazo como el gobierno de Tamaulipas han negado las acusaciones y rechazado la existencia de elementos que sustenten las versiones difundidas.

Relación bilateral y diálogo diplomático

Durante el mismo encuentro con medios, el canciller también fue consultado sobre la relación entre México y Estados Unidos, particularmente después de los intercambios públicos registrados en días recientes entre autoridades mexicanas y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

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Velasco sostuvo que existe una comunicación constante entre ambos gobiernos y afirmó que el diálogo con la representación diplomática estadounidense se mantiene en un marco de respeto institucional.

Según explicó, la relación bilateral exige una coordinación permanente debido al intercambio comercial, la cooperación en distintos ámbitos y la presencia de millones de mexicanos en Estados Unidos y de estadounidenses en México.

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