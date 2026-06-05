México

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, muestra públicamente su visa y niega nexos con el crimen organizado

El Gobernador negó tener vínculos con el crimen organizado, como se le señaló en un medio estadounidense

Guardar
Google icon
Americo Villarreal Anaya
En conferencia de prensa, Villarreal mostró el documento.

Luego de que un medio estadounidense informara que al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se le investigaba por presuntos vínculos con el crimen organizado y que se le había cancelado su visa americana, el político mexicano mostró de manera pública el documento y negó las acusaciones en su contra.

Además, Villarreal negó estar vinculado a algún tipo de actividad ilícita y aseguró que sus viajes a Estados Unidos han sido utilizando el documento legal requerido y no ocupando algún documento distinto.

PUBLICIDAD

En una rueda de prensa, el gobernador dijo que “niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones publicada en los Angeles Times, se trata de afirmación que buscan publicar acusaciones sin pruebas, sin fuentes”.

Cabe destacar que entre los señalamientos contra el político miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentran supuestos vínculos con redes de tráfico ilegal de combustibles, también conocido como huachicol.

PUBLICIDAD

En la publicación periodística se hizo mención sobre una supuesta revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos, sin embargo, el mandatario estatal rechazó las acusaciones, sosteniendo que no existe evidencia pública o documentación oficial que respalde esas acusaciones.

Los Ángeles Times había reportado que el gobierno de EEUU investigaba al gobernador, algo que negó.
Los Ángeles Times había reportado que el gobierno de EEUU investigaba al gobernador, algo que negó.

Tras esto, Villarreal sacó de su cartera la visa, misma que le permite ingresar a Estados Unidos, y declaró que “cuento con mi visa no he recibido notificación alguna de cancelación o revocación por parte de autoridad estadounidense, jamás he viajado a los Estados Unidos ocupando un documento distinto al que legalmente me corresponde”.

Negó estar vinculado a actividades ilícitas, con el tráfico de combustible, como se le acusó, y recordó que su trayectoria profesional es pública y antes de ser mandatario de Tamaulipas, era médico.

Relaciones Exteriores niega notificación de EEUU sobre retiro de visas a Durazo y Villarreal

Apenas el pasado jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que hasta el momento no se había recibido ninguna notificación oficial o extraoficial por parte del gobierno de Estados Unidos respecto al presunto retiro de visas del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el de Sonora, Alfonso Durazo, versiones que fueron difundidas por el medio estadounidense Los Angeles Times.

Roberto Velasco, canciller, señaló en una conferencia de prensa que no existía comunicación por parte de las autoridades estadounidenses sobre supuestas investigaciones contra ambos mandatarios estatales, ni sobre posibles restricciones migratorias.

Las declaraciones se producen luego de que diversos reportes periodísticos señalaran que autoridades de Estados Unidos presuntamente investigan a los gobernadores por posibles vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado y el huachicol, además de que habrían sido objeto de medidas migratorias.

Pintura en acuarela de dos hombres con una bandera de Estados Unidos de fondo y una visa estadounidense cancelada superpuesta en el lado derecho.
De acuerdo con reportes periodísticos, se habría cancelado la visa de Villarreal y de Durazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportes de medios y respuesta oficial

El tema surgió tras publicaciones de medios estadounidenses que citaron fuentes no identificadas para sostener que ambos gobernadores estarían bajo investigación en territorio estadounidense.

Ante ello, Velasco indicó que la SRE no cuenta con información que confirme dichos señalamientos.

Entre los puntos que han marcado la discusión destacan:

  • Reportes periodísticos sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos.
  • Versiones sobre un supuesto retiro de visas a los gobernadores.
  • La ausencia de información oficial compartida por autoridades estadounidenses con México.
  • Los pronunciamientos de los gobiernos estatales rechazando los señalamientos.
  • Tanto Durazo como el gobierno de Tamaulipas han negado las acusaciones y rechazado la existencia de elementos que sustenten las versiones difundidas.

Relación bilateral y diálogo diplomático

Durante el mismo encuentro con medios, el canciller también fue consultado sobre la relación entre México y Estados Unidos, particularmente después de los intercambios públicos registrados en días recientes entre autoridades mexicanas y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

Velasco sostuvo que existe una comunicación constante entre ambos gobiernos y afirmó que el diálogo con la representación diplomática estadounidense se mantiene en un marco de respeto institucional.

Según explicó, la relación bilateral exige una coordinación permanente debido al intercambio comercial, la cooperación en distintos ámbitos y la presencia de millones de mexicanos en Estados Unidos y de estadounidenses en México.

Temas Relacionados

Américo VillarrealTamaulipasgobernadorcrimen organizadovisanarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América y Tigres ya tienen fecha para disputar el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

Las campeonas del Clausura 2026 y Apertura 2025 se enfrentarán en un duelo a partido único para definir al mejor equipo de la temporada

América y Tigres ya tienen fecha para disputar el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

La automedicación y el limitado acceso a la salud agravan la polifarmacia en adultos mayores: familias gastan hasta 60% en medicinas

Ante este fenómeno la prevención y la consulta periódica con un médico de cabecera se vuelven herramientas esenciales

La automedicación y el limitado acceso a la salud agravan la polifarmacia en adultos mayores: familias gastan hasta 60% en medicinas

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 5 de junio

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 5 de junio

Qué es la creatina, para qué sirve y cuál es la dosis recomendada según expertos

Es uno de los suplementos más estudiados y utilizados en el mundo

Qué es la creatina, para qué sirve y cuál es la dosis recomendada según expertos

Madres buscadoras bloquearon accesos del deportivo de la Magdalena Mixhuca durante la exhibición del trofeo mundialista

Exigieron avanzar con las 6 mil carpetas de de investigación de desaparecidos que hay en la Ciudad de México

Madres buscadoras bloquearon accesos del deportivo de la Magdalena Mixhuca durante la exhibición del trofeo mundialista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los desaparecidos que el narco esclaviza en cuevas de Chihuahua: “El Estado no los ve”

Los desaparecidos que el narco esclaviza en cuevas de Chihuahua: “El Estado no los ve”

Los Cuinis: el brazo financiero del CJNG que tiene más dinero que cualquier banco en México

Operación Enjambre destapa red familiar en Yecapixtla: uno fue detenido y otro continúa como alcalde con denuncias por el control del agua

Policías de Ecatepec reciben 50 años de cárcel por secuestro exprés: exigieron 50 mil pesos para liberar a su víctima

Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Lagrimita y Costel celebran 50 años: fecha, sede y precios del show en CDMX

Lagrimita y Costel celebran 50 años: fecha, sede y precios del show en CDMX

‘Junior’ de ‘La Familia P. Luche despide a Abraham Pérez tras su muerte: esto dijo

Carlos Vives y Silvestre Dangond encabezan un concierto colombiano en plena fiesta del Mundial

Muere Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P. Luche

Niurka arremete contra Emiliano Aguilar y defiende a Ángela del hate: “La harán más poderosa”

DEPORTES

¿Se adelantó el Día de Muertos? Sorprenden flores de cempasúchil a días del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

¿Se adelantó el Día de Muertos? Sorprenden flores de cempasúchil a días del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

América y Tigres ya tienen fecha para disputar el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

México 70: los tres “casi goles” de Pelé que siguen asombrando al mundo más de medio siglo después

UFC Vegas 118: cuándo y dónde ver en México la función que contará con Edgar Chairez y Santiago Luna

‘Chicharito’ Hernández revela la clave para que el Tri se consagre en el Mundial 2026: “México puede ganar”