Diana Toro Díaz: la mujer que manejó restaurantes, ranchos y escuelas de aviación para lavar dinero del Cártel de Sinaloa

Diana Toro Díaz, esposa de Alejandro Flores Cacho, fue detenida en Montreal tras años viviendo bajo una identidad falsa. (Infobae/Anayeli Tapia)

Diana Toro Díaz vivió durante años en Montreal con sus hijos, inscriptos en un colegio privado de alto perfil, en una zona acomodada frecuentada por familias latinoamericanas. Esa vida de apariencia ordinaria terminó cuando la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá la detuvo en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau al intentar ingresar al país con documentos falsos.

La colombiana de 44 años, nacida el 27 de marzo de 1982 en Cali, no era una desconocida para las autoridades. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la tenía en la mira desde 2010 como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, la organización que durante años encabezaron Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, según registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) citados por Infobae.

PUBLICIDAD

Su primer registro ante las autoridades data de 2006, cuando fue encarcelada en México tras el decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen. En 2007 recuperó la libertad después de que no se acreditaron pruebas suficientes en su contra.

Su papel dentro de la estructura criminal

La OFAC la identifica como parte de la red financiera de su esposo, Alejandro Flores Cacho, a quien el Departamento del Tesoro describe como “un piloto que controla una red multinacional de transporte de drogas” en coordinación con “El Chapo” y “El Mayo” Zambada, de acuerdo con Infobae.

PUBLICIDAD

Toro Díaz administraba, junto con el hermano de su esposo, Javier Flores Cacho, diversas empresas fachada en Baja California, la Ciudad de México, el Estado de México y Cuernavaca. Esos negocios incluían un restaurante, un rancho ganadero, una empresa agrícola, una fábrica, un club de gestión deportiva, una empresa de electrónicos y una tienda de artículos de oficina, según la OFAC.

Ilustración editorial presenta a Alejandro Flores Cacho y Diana Toro Díaz junto al logo del Cártel de Sinaloa, documentos y símbolos de empresas fachada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las compañías señaladas por las autoridades estadounidenses figuran Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Servicios Aéreos SA de CV; Capacitación Aeronáutica Profesional SC, identificada como escuela de vuelo en Cuernavaca; y Aero Express Intercontinental SA de CV, empresa de carga aérea con sede en la Ciudad de México, según reporta Infobae.

PUBLICIDAD

La red de lavado de dinero

La estructura financiera presuntamente dirigida por Toro Díaz y Flores Cacho canalizaba recursos del tráfico de cocaína entre Sudamérica, México y Estados Unidos. Las empresas de la red operaban como fachadas para lavar el dinero del cártel, de acuerdo con datos oficiales de la OFAC citados por Infobae.

El Departamento del Tesoro vinculó a Toro Díaz con al menos siete domicilios en México: uno en Hacienda de Las Palmas, municipio de Huixquilucan; uno en la Privada Ruiz Cortines, en Atizapán de Zaragoza; uno en Cuernavaca; y cuatro en la Ciudad de México, en las colonias Polanco, Juárez y Renacimiento, según la OFAC.

PUBLICIDAD

Las sanciones bajo la Ley Kingpin

En octubre de 2010, la OFAC incluyó a Toro Díaz en su lista de personas sancionadas bajo la Ley Kingpin, legislación federal estadounidense aprobada en 1999 que permite congelar activos y bloquear operaciones financieras de organizaciones del narcotráfico. La designación alcanzó también a Flores Cacho, a 12 empresas y a otros 16 miembros de su red en México y Colombia, de acuerdo con Infobae.

Ese mismo año, el Departamento del Tesoro documentó que “la red de colaboradores financieros de Flores Cacho incluye a su esposa, Diana Lorena Toro Díaz, y a su hermano, Javier Flores Cacho”, según el informe oficial citado por Infobae.

PUBLICIDAD

Imágenes de archivo de Alejandro Flores Cacho y Diana Toro Díaz, ambos vinculados al Cártel de Sinaloa y a actividades del crimen organizado. ((OFAC))

Los antecedentes de su esposo

Alejandro Flores Cacho construyó una red de pilotos dedicada al traslado de cargamentos de droga y dinero desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos desde la década de los 2000. En 2008, un tribunal federal en Houston lo acusó formalmente por narcotráfico y lavado de dinero, y desde entonces permanece prófugo, según Infobae.

La OFAC lo identifica como coordinador de una red de narcopilotos que operó bajo las órdenes directas de los líderes del Cártel de Sinaloa. Su hermano Javier también administraba varias de las compañías utilizadas para costear las operaciones del cártel, de acuerdo con los registros de la misma agencia.

PUBLICIDAD

La vida clandestina en Montreal

Toro Díaz llevaba varios años viviendo en Montreal bajo una identidad falsa, según reportaron los medios canadienses TVA Nouvelles y The Suburban, citados por Infobae. Sus hijos asistían a un colegio privado de alto perfil y la familia residía en una zona acomodada frecuentada por familias mexicanas y latinoamericanas.

Las autoridades canadienses determinaron que la mujer había ingresado al país en repetidas ocasiones con documentos apócrifos. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá mantiene abierta la investigación sobre los métodos de ocultamiento y las identidades falsas que utilizó durante ese periodo, de acuerdo con Infobae.

PUBLICIDAD

La detención en el aeropuerto Montréal-Trudeau

La captura ocurrió entre finales de abril y principios de mayo de 2026, cuando Toro Díaz intentó ingresar a Canadá con un pasaporte falso en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau. Una alerta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, que la mantenía en la lista de personas buscadas por narcotráfico y lavado de dinero, facilitó su detención, según Infobae.

Las manos de una mujer están esposadas, mostrando la situación de detención o arresto por parte de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la captura, las autoridades canadienses la trasladaron al Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, donde permanece bajo custodia mientras la Junta de Inmigración y Refugiados define su situación migratoria. No se han confirmado fechas para las audiencias ni si enfrentará cargos adicionales en territorio canadiense, de acuerdo con la misma fuente.

PUBLICIDAD

La posible extradición a Estados Unidos

La Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá analiza si Toro Díaz será extraditada a Estados Unidos, país que la investiga desde hace años por su presunta participación en redes de narcotráfico y lavado de dinero. De autorizarse el proceso, la mujer enfrentaría procedimientos relacionados con las sanciones impuestas bajo la Ley Kingpin.

El gobierno canadiense no ha emitido un pronunciamiento oficial con más detalles sobre el arresto. Alejandro Flores Cacho y varios de sus presuntos colaboradores continúan prófugos, de acuerdo con la misma fuente.