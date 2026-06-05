México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 5 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,12 pesos mexicanos, marcando un incremento de 0,01 pesos respecto al cierre anterior de 20,11 pesos mexicanos, lo que representa una variación porcentual de 0,04%. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,53%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 7,4%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mantenido una tendencia positiva durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 3,29% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 5,81%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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