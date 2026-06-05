Lagrimita y Costel celebran 50 años: fecha, sede y precios del show en CDMX

(Cortesía Arena CDMX)

La celebración de Lagrimita y Costel por el medio siglo de carrera de Lagrimita despierta una oleada de recuerdos en varias generaciones que crecieron con su humor y canciones.

Para quienes vivieron aquellas tardes frente al televisor y los niños que heredaron la risa de sus padres, el anuncio de un festejo especial promete reunir alegría, música y la esencia del circo familiar.

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La expectativa crece: la dupla de payasos más famosa de México prepara una fiesta que conecta pasado, presente y futuro del entretenimiento popular.

Lagrimita y Costel se integraron recientemente a "Venga la alegría" (IG: vengalaalegriatva)

Sede, fecha y precios del festejo de 50 años

Dónde será: El esperado evento que conmemora los 50 años de trayectoria de Lagrimita y Costel se realizará en la Arena Ciudad de México.

Cuándo será y a qué hora: La función está programada para el 11 de octubre a las 17:00 horas.

Quienes deseen asistir al espectáculo pueden adquirir sus entradas en línea a través de SuperBoletos o taquillas del recinto.

La organización recomienda asegurar los lugares con anticipación, debido a la alta demanda generada por el anuncio.

El evento incluirá invitados especiales y promete un recorrido por los éxitos más recordados de la pareja artística. Entre ellos destacan:

En mi pancita

El baile de las lombrices

Bajo la lluvia

Historia y legado de Lagrimita y Costel

La carrera de Lagrimita comenzó hace más de cuatro décadas, cuando se transformó en un símbolo de la comedia mexicana gracias a su característico maquillaje y su capacidad para conectar con el público infantil.

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El programa conducido por Lagrimita y Costel y Serrath "Me Das Ansias" habría sido retirado de TV Azteca por ser un "fracaso" (Foto: Instagram / @costeloficial)

Desde entonces, la figura del payaso trascendió la carpa del circo y conquistó la televisión, acompañando a miles de familias.

Costel, quien siguió los pasos de su padre desde los cuatro años, consolidó su propio camino combinando la comedia con la música.

Durante ocho años, ambos trabajaron juntos en la televisión estadounidense antes de regresar a México para retomar su trabajo conjunto en programas y presentaciones en vivo.

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En 2021, la pareja regresó a la pantalla chica con “Me Das Ansias” en TV Azteca. Aunque el programa fue retirado por baja audiencia, ambos manifestaron su entusiasmo por la oportunidad de volver a la televisión mexicana.

La fórmula de padre e hijo ha demostrado ser duradera, adaptándose a los cambios en la industria y al gusto del público.

El espectáculo de aniversario se perfila como un punto de encuentro para quienes crecieron con las bromas de Lagrimita y Costel, así como para las nuevas generaciones que los han descubierto en redes sociales y plataformas digitales.

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