México

Lagrimita y Costel celebran 50 años: fecha, sede y precios del show en CDMX

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas este evento

Guardar
Google icon
lagrimita y costel -México- 5 junio
(Cortesía Arena CDMX)

La celebración de Lagrimita y Costel por el medio siglo de carrera de Lagrimita despierta una oleada de recuerdos en varias generaciones que crecieron con su humor y canciones.

Para quienes vivieron aquellas tardes frente al televisor y los niños que heredaron la risa de sus padres, el anuncio de un festejo especial promete reunir alegría, música y la esencia del circo familiar.

PUBLICIDAD

La expectativa crece: la dupla de payasos más famosa de México prepara una fiesta que conecta pasado, presente y futuro del entretenimiento popular.

Lagrimita y Costel en Venga la alegría
Lagrimita y Costel se integraron recientemente a "Venga la alegría" (IG: vengalaalegriatva)

Sede, fecha y precios del festejo de 50 años

  • Dónde será: El esperado evento que conmemora los 50 años de trayectoria de Lagrimita y Costel se realizará en la Arena Ciudad de México.
  • Cuándo será y a qué hora: La función está programada para el 11 de octubre a las 17:00 horas.

Quienes deseen asistir al espectáculo pueden adquirir sus entradas en línea a través de SuperBoletos o taquillas del recinto.

La organización recomienda asegurar los lugares con anticipación, debido a la alta demanda generada por el anuncio.

El evento incluirá invitados especiales y promete un recorrido por los éxitos más recordados de la pareja artística. Entre ellos destacan:

  • En mi pancita
  • El baile de las lombrices
  • Bajo la lluvia

Historia y legado de Lagrimita y Costel

La carrera de Lagrimita comenzó hace más de cuatro décadas, cuando se transformó en un símbolo de la comedia mexicana gracias a su característico maquillaje y su capacidad para conectar con el público infantil.

PUBLICIDAD

El programa conducido por Lagrimita y Costel y Serrath "Me Das Ansias" habría sido retirado de TV Azteca por ser un "fracaso" (Foto: Instagram / @costeloficial)
El programa conducido por Lagrimita y Costel y Serrath "Me Das Ansias" habría sido retirado de TV Azteca por ser un "fracaso" (Foto: Instagram / @costeloficial)

Desde entonces, la figura del payaso trascendió la carpa del circo y conquistó la televisión, acompañando a miles de familias.

Costel, quien siguió los pasos de su padre desde los cuatro años, consolidó su propio camino combinando la comedia con la música.

Durante ocho años, ambos trabajaron juntos en la televisión estadounidense antes de regresar a México para retomar su trabajo conjunto en programas y presentaciones en vivo.

En 2021, la pareja regresó a la pantalla chica con “Me Das Ansias” en TV Azteca. Aunque el programa fue retirado por baja audiencia, ambos manifestaron su entusiasmo por la oportunidad de volver a la televisión mexicana.

La fórmula de padre e hijo ha demostrado ser duradera, adaptándose a los cambios en la industria y al gusto del público.

El espectáculo de aniversario se perfila como un punto de encuentro para quienes crecieron con las bromas de Lagrimita y Costel, así como para las nuevas generaciones que los han descubierto en redes sociales y plataformas digitales.

Temas Relacionados

Lagrimita y CostelConciertosCDMXArena CDMXmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América y Tigres ya tienen fecha para disputar el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

Las campeonas del Clausura 2026 y Apertura 2025 se enfrentarán en un duelo a partido único para definir al mejor equipo de la temporada

América y Tigres ya tienen fecha para disputar el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

La automedicación y el limitado acceso a la salud agravan la polifarmacia en adultos mayores: familias gastan hasta 60% en medicinas

Ante este fenómeno la prevención y la consulta periódica con un médico de cabecera se vuelven herramientas esenciales

La automedicación y el limitado acceso a la salud agravan la polifarmacia en adultos mayores: familias gastan hasta 60% en medicinas

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 5 de junio

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 5 de junio

Qué es la creatina, para qué sirve y cuál es la dosis recomendada según expertos

Es uno de los suplementos más estudiados y utilizados en el mundo

Qué es la creatina, para qué sirve y cuál es la dosis recomendada según expertos

Madres buscadoras bloquearon accesos del deportivo de la Magdalena Mixhuca durante la exhibición del trofeo mundialista

Exigieron avanzar con las 6 mil carpetas de de investigación de desaparecidos que hay en la Ciudad de México

Madres buscadoras bloquearon accesos del deportivo de la Magdalena Mixhuca durante la exhibición del trofeo mundialista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los desaparecidos que el narco esclaviza en cuevas de Chihuahua: “El Estado no los ve”

Los desaparecidos que el narco esclaviza en cuevas de Chihuahua: “El Estado no los ve”

Los Cuinis: el brazo financiero del CJNG que tiene más dinero que cualquier banco en México

Operación Enjambre destapa red familiar en Yecapixtla: uno fue detenido y otro continúa como alcalde con denuncias por el control del agua

Policías de Ecatepec reciben 50 años de cárcel por secuestro exprés: exigieron 50 mil pesos para liberar a su víctima

Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

‘Junior’ de ‘La Familia P. Luche despide a Abraham Pérez tras su muerte: esto dijo

‘Junior’ de ‘La Familia P. Luche despide a Abraham Pérez tras su muerte: esto dijo

Carlos Vives y Silvestre Dangond encabezan un concierto colombiano en plena fiesta del Mundial

Muere Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P. Luche

Niurka arremete contra Emiliano Aguilar y defiende a Ángela del hate: “La harán más poderosa”

Arlette Garibay destapa el motivo por el que los testigos del caso Stanley habrían hablado hasta ahora

DEPORTES

México 70: los tres “casi goles” de Pelé que siguen asombrando al mundo más de medio siglo después

México 70: los tres “casi goles” de Pelé que siguen asombrando al mundo más de medio siglo después

UFC Vegas 118: cuándo y dónde ver en México la función que contará con Edgar Chairez y Santiago Luna

‘Chicharito’ Hernández revela la clave para que el Tri se consagre en el Mundial 2026: “México puede ganar”

El negocio del merchandising del Mundial 2026: camisetas, souvenirs y cómo detectar productos falsos

De Juanito al Mundial 2026: la historia completa de las mascotas oficiales de la Copa del Mundo