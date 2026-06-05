México

Tras sismo de magnitud 5.2, Clara Brugada anuncia despliegue de protocolos de emergencia

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México no reportó daños en la capital

Guardar
Google icon
Sismo de magnitud 5.6 registrado en Oaxaca; se siente en CDMX
Reportan sismo de 5.2 en Guerrero con repercusiones en la CDMX. (Gobierno de la CDMX)

La tarde del viernes 5 de junio de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 27 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero, según datos del Sismológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El movimiento telúrico se percibió en diversas zonas de la Ciudad de México, generando inquietud entre la población.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el despliegue de los protocolos de emergencia para salvaguardar a los habitantes de la capital.

A través de sus redes sociales, Brugada informó que, debido a la intensidad y aceleración del sismo, no se activaron las alertas sísmicas; no obstante, los equipos de emergencia respondieron de inmediato y se mantiene la atención de reportes e incidencias a través del 911.

PUBLICIDAD

@ClaraBrugadaM
@ClaraBrugadaM

Evaluación de daños

Equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC_CDMX) realizaron un sobrevuelo con la unidad aérea #Cóndores y desplegaron recorridos terrestres en distintos puntos de la ciudad.

Tras estas acciones, las autoridades reportaron que no existen daños ni afectaciones relevantes en infraestructura o población.

El video muestra el interior de un establecimiento, donde se observan lámparas de techo tipo candelabro con pantallas negras y varias lámparas circulares con pantallas amarillas. Estos elementos se balancean de manera perceptible, indicando el impacto de un sismo. Al fondo, una pantalla de televisión proyecta un partido de fútbol, y personas se encuentran sentadas en mesas. El evento sísmico, catalogado como fuerte, fue sentido en la zona centro.

La SSC_CDMX continúa en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC_CDMX) para mantener el monitoreo y proporcionar información actualizada ante cualquier eventualidad.

PUBLICIDAD

Sismo México (Infobae México)
Sismo México (Infobae México)

¿Por qué no sonó la alerta?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) explicó que no se emitió la alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación requeridos para alertar a la ciudadanía, por lo que no representaba un peligro relevante para la capital.

El sensor más próximo al epicentro se localizó a 18 kilómetros al suroeste de Ometepec.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener informada a la ciudadanía, reforzando la vigilancia y los trabajos preventivos en la ciudad.

Además, la colaboración interinstitucional tiene como prioridad la atención a reportes a través del 911 y el despliegue de recursos materiales y humanos para la revisión de zonas estratégicas.

sismo temblor
Los capitalinos fueron sorprendidos por el sismo ya que no sonó la alerta sísmica. (Infobae/Jenifer Nava)

Monitoreo permanente y llamado a la población

El monitoreo de posibles afectaciones continuará en las próximas horas para garantizar la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México.

La población puede reportar cualquier incidente a través de los canales oficiales. Las autoridades insisten en mantenerse atentos a la información emitida por fuentes oficiales y recuerdan que la coordinación entre distintas dependencias se mantiene activa para responder a cualquier eventualidad posterior al sismo.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 5 de junio en México: se registra sismo magnitud 5.2 en Guerrero, no se activan las alertas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 5 de junio en México: se registra sismo magnitud 5.2 en Guerrero, no se activan las alertas

Temblor en México: se registró un sismo perceptible en CDMX

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor en México: se registró un sismo perceptible en CDMX

EN VIVO | STC Metro descarta daños en las instalaciones de la red tras sismo perceptible en la CDMX |

Luego del movimiento telúrico en la Ciudad de México, el servicio del Metro se ofrece con normalidad y el avance de los trenes es continuo

EN VIVO | STC Metro descarta daños en las instalaciones de la red tras sismo perceptible en la CDMX |

Caen dos por robar un camión cargado con relojes de alta gama a la salida del AIFA

Trabajos de investigación entre tres corporaciones derivaron en la captura de los hombres vinculados al asalto armado registrado el 25 de mayo en Ecatepec

Caen dos por robar un camión cargado con relojes de alta gama a la salida del AIFA

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 5 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 5 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos por robar un camión cargado con relojes de alta gama a la salida del AIFA

Caen dos por robar un camión cargado con relojes de alta gama a la salida del AIFA

Uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y comandante de la DFS estaría detrás del asesinato de Paco Stanley, revela nuevo documental

Diana Toro Díaz: la mujer que manejó restaurantes, ranchos y escuelas de aviación para lavar dinero del Cártel de Sinaloa

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, muestra públicamente su visa y niega nexos con el crimen organizado

Los desaparecidos que el narco esclaviza en cuevas de Chihuahua: “El Estado no los ve”

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Suzanne ‘N’, excolaboradora de Adela Micha, por presunto fraude de más de 2 millones de pesos

Detienen a Suzanne ‘N’, excolaboradora de Adela Micha, por presunto fraude de más de 2 millones de pesos

Lagrimita y Costel celebran 50 años: fecha, sede y precios del show en CDMX

‘Junior’ de ‘La Familia P. Luche despide a Abraham Pérez tras su muerte: esto dijo

Carlos Vives y Silvestre Dangond encabezan un concierto colombiano en plena fiesta del Mundial

Muere Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P. Luche

DEPORTES

Isaac del Toro reaparece en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes: a qué hora y dónde ver la carrera

Isaac del Toro reaparece en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes: a qué hora y dónde ver la carrera

¿Se adelantó el Día de Muertos? Sorprenden flores de cempasúchil a días del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

América y Tigres ya tienen fecha para disputar el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

México 70: los tres “casi goles” de Pelé que siguen asombrando al mundo más de medio siglo después

UFC Vegas 118: cuándo y dónde ver en México la función que contará con Edgar Chairez y Santiago Luna