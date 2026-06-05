Tras sismo de magnitud 5.2, Clara Brugada anuncia despliegue de protocolos de emergencia

Reportan sismo de 5.2 en Guerrero con repercusiones en la CDMX. (Gobierno de la CDMX)

La tarde del viernes 5 de junio de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 27 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero, según datos del Sismológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El movimiento telúrico se percibió en diversas zonas de la Ciudad de México, generando inquietud entre la población.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el despliegue de los protocolos de emergencia para salvaguardar a los habitantes de la capital.

A través de sus redes sociales, Brugada informó que, debido a la intensidad y aceleración del sismo, no se activaron las alertas sísmicas; no obstante, los equipos de emergencia respondieron de inmediato y se mantiene la atención de reportes e incidencias a través del 911.

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@ClaraBrugadaM

Evaluación de daños

Equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC_CDMX) realizaron un sobrevuelo con la unidad aérea #Cóndores y desplegaron recorridos terrestres en distintos puntos de la ciudad.

Tras estas acciones, las autoridades reportaron que no existen daños ni afectaciones relevantes en infraestructura o población.

El video muestra el interior de un establecimiento, donde se observan lámparas de techo tipo candelabro con pantallas negras y varias lámparas circulares con pantallas amarillas. Estos elementos se balancean de manera perceptible, indicando el impacto de un sismo. Al fondo, una pantalla de televisión proyecta un partido de fútbol, y personas se encuentran sentadas en mesas. El evento sísmico, catalogado como fuerte, fue sentido en la zona centro.

La SSC_CDMX continúa en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC_CDMX) para mantener el monitoreo y proporcionar información actualizada ante cualquier eventualidad.

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Sismo México (Infobae México)

¿Por qué no sonó la alerta?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) explicó que no se emitió la alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación requeridos para alertar a la ciudadanía, por lo que no representaba un peligro relevante para la capital.

El sensor más próximo al epicentro se localizó a 18 kilómetros al suroeste de Ometepec.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener informada a la ciudadanía, reforzando la vigilancia y los trabajos preventivos en la ciudad.

Además, la colaboración interinstitucional tiene como prioridad la atención a reportes a través del 911 y el despliegue de recursos materiales y humanos para la revisión de zonas estratégicas.

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Los capitalinos fueron sorprendidos por el sismo ya que no sonó la alerta sísmica. (Infobae/Jenifer Nava)

Monitoreo permanente y llamado a la población

El monitoreo de posibles afectaciones continuará en las próximas horas para garantizar la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México.

La población puede reportar cualquier incidente a través de los canales oficiales. Las autoridades insisten en mantenerse atentos a la información emitida por fuentes oficiales y recuerdan que la coordinación entre distintas dependencias se mantiene activa para responder a cualquier eventualidad posterior al sismo.

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