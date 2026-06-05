México

Carlos Vives y Silvestre Dangond encabezan un concierto colombiano en plena fiesta del Mundial

El Estadio GNP Seguros alberga el 16 de junio un show con ambos íconos del vallenato y la participación de ChocQuibTown, en una noche que mezcla música y ambiente mundialista rumbo al Mundial de Futbol 2026

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Ilustración plana de Carlos Vives, Silvestre Dangond y ChocQuibTown en un escenario sobre césped. Detrás, tribunas repletas con banderas de Colombia y México.
Carlos Vives, Silvestre Dangond y ChocQuibTown estarán en el Estadio GNP Seguros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa crece en torno al concierto colombiano más grande del año en México, que reunirá a Carlos Vives, Silvestre Dangond y, como invitados estelares, ChocQuibTown. El evento se celebrará el 16 de junio en el Estadio GNP Seguros, justo un día antes del partido de Uzbekistán contra Colombia del Mundial de Futbol 2026.

El espectáculo promete una experiencia única: la antesala perfecta para quienes buscan combinar la emoción de un partido con la energía de los ritmos latinos. Desde el primer acorde, el público podrá disfrutar de emblemáticos temas como “La Bicicleta”, “Cásate Conmigo” y “Cuando Nos Volvamos a Encontrar”, piezas que han marcado tendencia en la historia reciente de la música colombiana.

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Para quienes se preguntan por qué este encuentro es tan especial, la respuesta radica en la fusión de dos pasiones universales. El concierto no solo destaca por la presencia de artistas de talla internacional, sino porque representa una celebración colectiva en la que la música y el fútbol se viven como una sola fiesta. La cancha se transforma en escenario y el ambiente invita a cantar, bailar y ondear banderas, consolidando el evento como una auténtica fiesta futbolera musical.

Carlos Vives regresa a los escenarios mexicanos
Carlos Vives regresa a los escenarios mexicanos

Carlos Vives, pionero en la internacionalización del vallenato, regresa a los escenarios mexicanos con casi cuatro décadas de carrera. De acuerdo con Chartmetric, acumula más de 15.5 millones de escuchas activos en Spotify y su base de seguidores, mayoritariamente jóvenes entre 25 y 34 años, se distribuye entre Colombia, México, Estados Unidos, Perú y Argentina. Su último sencillo, “El Avión” junto a Monsieur Periné, refleja su vigencia y capacidad de reinventarse.

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Silvestre Dangond, quien suma 24 años de trayectoria y más de 6.2 millones de escuchas en Spotify, ha logrado consolidarse como uno de los máximos exponentes del vallenato moderno. Sus recientes colaboraciones, como “Imposible” junto a Grupo Frontera, evidencian su versatilidad para transitar por diferentes géneros y conquistar públicos diversos. Su principal audiencia se concentra en Colombia, seguida de Venezuela, Estados Unidos, México y Perú.

La agrupación ChocQuibTown, reconocida por su fusión de ritmos urbanos y sonidos del Pacífico, aportará diversidad y una carga festiva inigualable. Su presencia suma el respaldo de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, así como un mensaje cultural que enriquece la propuesta del espectáculo.

El evento no solo destaca por la calidad artística, sino también por el alcance de sus protagonistas en plataformas digitales. Carlos Vives cuenta con 24.5 millones de fans totales y Silvestre Dangond con 23.3 millones, cifras que reflejan la magnitud de sus comunidades y su impacto internacional.

Estadio GNP Seguros
El Estadio GNP Seguros recibirá el show colombiano(OCESA)

La venta general de boletos inició el 20 de abril a las 14:00, tanto en Ticketmaster como en taquillas. El Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a miles de asistentes en una jornada que promete ritmo, color y orgullo latino. La invitación está hecha: ve preparando la camiseta y los pasos de baile, porque la fiesta se vivirá como una final de mundial, con la alegría y la pasión que solo Colombia y México pueden ofrecer.

¿Quién es Silvestre Dangond?

Silvestre Dangond, nacido en Urumita, La Guajira, en 1980, es uno de los mayores exponentes del vallenato contemporáneo. Desde su debut en 2002, su carrera ha estado marcada por la constante evolución y la fusión de géneros como el pop latino y el reguetón, sin abandonar las raíces vallenatas. Ha colaborado con grandes figuras de la música latina y ha sido galardonado con varios Latin Grammy, destacando su disco “El Último Baile” (2025), que consolidó su estatus internacional.

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