México

Detienen a Suzanne ‘N’, excolaboradora de Adela Micha, por presunto fraude de más de 2 millones de pesos

Las autoridades información sobre su aprehensión y determinarán cuál es el siguiente paso en su situación jurídica

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Elementos de la PDI del estado de Morelos atendieron las denuncias en su contra.
Elementos de la PDI del estado de Morelos atendieron las denuncias en su contra. (TW Fiscalía Morelos)

En un operativo conjunto entre autoridades de la Ciudad de México y del estado de Morelos, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Suzanne “N”, exasistente y productora de la reconocida periodista Adela Micha.

La detención se llevó a cabo tras ser señalada como probable responsable del delito de uso de documento falso, en una trama legal que involucra afectaciones patrimoniales que superan los dos millones de pesos.

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De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por las instituciones de procuración de justicia, la captura se realizó en la colonia Lomas del Mirador, ubicada en el municipio de Cuernavaca.

Elementos de la Policía de Investigación de la capital del país, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal de Morelos, localizaron a la imputada tras labores de inteligencia y seguimientos técnicos. Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición del juez que la requería.

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La exproductora deberá comparecer de nueva cuenta ante las autoridades. (Foto: especial)
La exproductora deberá comparecer de nueva cuenta ante las autoridades. (Foto: especial)

El origen de la denuncia por documentos falsos

Las investigaciones en contra de la excolaboradora se originaron en junio de 2025, fecha en la que la comunicadora interpuso una denuncia penal. Ello ocurrió tras detectar la existencia de diversos compromisos financieros fechados en el año 2019 que supuestamente ostentaban su firma, pero que la periodista aseguró jamás haber conocido, suscrito o autorizado.

El Ministerio Público, apoyado por peritajes especializados en grafoscopía y documentoscopía, analizó las rúbricas de los contratos bajo sospecha. Entre las piezas clave que integran la carpeta de investigación se encuentran:

  • Un contrato de mutuo con garantía hipotecaria utilizado para obtener un préstamo por 1 millón de pesos.
  • Un convenio modificatorio o adéndum.
  • Un pagaré que comprometía de manera ilícita el patrimonio de la conductora por la cantidad de 1 millón 240 mil pesos.

A la par de este proceso por uso de documentos apócrifos, las autoridades revelaron que Suzanne “N” enfrenta una causa penal paralela por el delito de administración fraudulenta. Los informes apuntan a que, en sus funciones de asistente administrativa entre octubre de 2023 y junio de 2024, la ahora detenida presuntamente desvió y recibió recursos económicos generados por las actividades profesionales de la periodista, todo ello sin su consentimiento.

Adela Micha, rubia y con gafas, sentada frente a un micrófono y una tablet, con un fondo de listones de madera y luces moradas
La periodista dejó en claro que fue engañada por la mujer. (La Saga: YouTube)

De una larga amistad a los tribunales: El trasfondo del caso

Este arresto representa el punto más álgido de un prolongado conflicto legal y mediático que comenzó a fracturarse de manera pública en 2024. Antes del distanciamiento, Suzanne Faugier mantuvo una relación laboral y de amistad muy estrecha con la comunicadora durante casi tres décadas. Faugier se desempeñó como productora y coordinadora de ventas en proyectos emblemáticos de televisión y radio, tales como Las noticias por Adela y En EF y por Adela.

La polémica estalló formalmente cuando la periodista declaró en una entrevista televisiva que una persona de su absoluta confianza dentro de su canal digital, La Saga, le había robado una suma considerable de dinero. Al ser cuestionada directamente por el nombre de la persona implicada, la comunicadora confirmó la identidad de “Suzanne”, sugiriendo además que otros conductores cercanos al proyecto estaban al tanto de los malos manejos financieros que ocurrían tras bambalinas.

En su momento, Faugier rompió el silencio ante los medios de comunicación para negar categóricamente cualquier acusación de robo en su contra. En sus declaraciones de defensa, argumentó que los señalamientos correspondían a una estrategia para evitar pagarle una liquidación justa tras el fin de su ciclo laboral.

Asimismo, la exproductora desató controversia al asegurar que ella era socia legítima y copropietaria registrada de la marca de la empresa de medios, afirmando textualmente que la periodista no era la dueña única del proyecto, tal como se promovía de cara al público. Tras años de reclamos cruzados y una escalada en los juzgados, el caso ha dado un giro definitivo con la ejecución de la orden judicial y el encierro preventivo de la imputada.

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