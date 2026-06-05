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‘Junior’ de ‘La Familia P. Luche despide a Abraham Pérez tras su muerte: esto dijo

Luis Manuel Ávila compartió un breve pero emotivo a través de sus redes sociales

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junior familia p. luche -México- 5 junio
(Instagram)

El fallecimiento de Abraham Pérez, recordado por su papel como el Licenciado Cortillo en la serie La Familia P. Luche, provocó una ola de mensajes de despedida entre colegas y seguidores.

Entre las reacciones más sentidas, destacó la del actor Luis Manuel Ávila, quien interpretó a ‘Junior’ en la misma producción y utilizó sus redes sociales para expresar su pesar.

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Fallece Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo de La Familia P. Luche

La noticia sobre la muerte de Abraham Pérez tomó por sorpresa al público y al ambiente artístico.

Aunque su participación en la comedia fue breve, el personaje dejó huella entre los fanáticos y se mantuvo vigente gracias a la viralidad de sus frases en redes sociales.

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abraham perez -México- 5 junio
(Instagram)

Pérez encarnó al Licenciado Cortillo durante dos temporadas, pero su legado se amplificó con el paso del tiempo.

Varios de sus diálogos, como el célebre “Sí, que se largue”, se transformaron en memes muy populares en México.

La reacción de ‘Junior’ ante la partida de Abraham Pérez

Luis Manuel Ávila, conocido por su papel de ‘Junior’ en la serie, no tardó en expresar públicamente su tristeza.

A través de su cuenta de Instagram, Ávila compartió la noticia del fallecimiento y, en una historia, escribió: “Triste noticia... buen viaje Abraham, descansa en paz”.

abraham perez, jr -México- 5 junio
(Instagram)

El mensaje de Ávila se sumó al luto colectivo que invadió a los seguidores de la serie. Su despedida, breve y sincera, reflejó el aprecio y la conmoción de quienes compartieron pantalla con Abraham Pérez.

La partida del actor generó numerosas muestras de cariño y palabras de aliento dirigidas a su familia y amigos.

¿Qué se sabe del fallecimiento?

La noticia sobre la muerte de Abraham Pérez se difundió el 4 de junio, cuando el creador de contenido Omar Crew publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

licenciado cortillo -México- 5 junio
(X)

Posteriormente, Infobae buscó la confirmación oficial consultando a Televisa, pero desde la empresa indicaron que no disponen de información, ya que el actor no estaba vinculado a su plantilla.

Más tarde, una persona cercana al lugar donde residía el intérprete corroboró a este medio el fallecimiento. Hasta ahora, el anuncio no incluyó detalles sobre las causas de la muerte. Omar Crew, amigo de Pérez, expresó:

“Amigo de tantos años, Abransito, mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P.Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos, al igual que a su familia, que le deseamos pronta resignación”.

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