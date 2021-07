Pago de predial en CDMX: cómo obtener un descuento para julio y agosto

La Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX otorgará beneficios a quienes deseen saldar deudas o pagar anticipadamente el Predial (Foto: Pixabay)

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México dio a conocer una serie de beneficios para quienes realicen el pago del predial durante los meses de julio y agosto.

De acuerdo con una publicación de la dependencia, los capitalinos que deseen liquidar anticipadamente dicho impuesto, del cuarto al sexto bimetre (julio-diciembre), obtendrán 4% de descuento si lo hacen en julio y 2% en agosto.

“[...] los contribuyentes antes mencionados que paguen en una sola exhibición el Impuesto predial de los periodos correspondientes del cuarto al sexto bimestre del ejercicio fiscal 2021, durante el mes de julio, tendrán una condonación del 4% del Impuesto indicado en la Boleta predial. En caso de que el pago referido lo realicen en agosto, la condonación será del 2%”, refiere un comunicado de prensa.

En tanto, se condonará el 100% de los recargos, multas y gastos de ejecución a las personas que paguen el recibo vencido del primer al tercer bimestre(enero-junio).

”[...] se condonará el 100% de los recargos, multas y gastos de ejecución generados durante los primeros tres bimestres del ejercicio fiscal 2021 por incumplimiento en el pago del Impuesto, siempre que el contribuyente pague el principal del Impuesto y su actualización por los tres bimestres señalados, en una sola exhibición”

Cuáles son las condiciones del programa

Los beneficios referidos son válidos hasta el 31 agosto de 2021 y el pago deberá realizarse en una sola exhibición. Los inmuebles que entran en el programa son de uso habitacional con valor catastral en los rangos A,B,C,D,E,F, y G.

“¿Te atrasaste con tus pagos de #predial2021? ¡Aprovecha los beneficios fiscales que puedes obtener si pagas en julio y agosto con nuestro programa de condonación!”, señala un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter de la dependencia.

Cómo realizar el pago del predial

El primer paso es obtener una línea de captura en el sitio web de la SAF (www.finanzas.cdmx.gob.mx) o, en su caso, con base en la Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto predial (Boleta) y pagar a través de alguno de los auxiliares autorizados por la Secretaría.

“Los contribuyentes que no soliciten la aplicación de los beneficios fiscales contemplados dentro de su vigencia perderán el derecho a los mismos y no podrán hacerlos valer con posterioridad. De igual manera, cabe señalar que no procederá la acumulación de beneficios fiscales con cualquier otro beneficio”, advirtió la Secretaría de Administración y Finanzas.

Quioscos de la Tesorería de CDMX y otras formas de pago

Los ciudadanos podrán liquidar su deuda en dos modalidades: presencial y en línea. Para la primera, deberán acudir personalmente a alguno de los quioscos de la Tesorería de la Ciudad de México, abiertos de lunes a domingo de 09:00 a 20:00 horas.

En dicho lugar también se pueden realizar los siguientes trámites: copias certificadas de acta de nacimiento, matrimonio y defunción del Registro Civil de personas registradas en la capital del país de 1900 a la fecha; certificaciones de pago, constancias de adeudos del impuesto predial y constancia de no inhabilitación de la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México.

Asimismo, se podrá efectuar el pago del predial, tenencia, derechos de control vehicular, agua (vencido solo con línea de captura),impuesto sobre nóminas (con línea de captura), licencias y permisos de conducir, derechos del Registro Civil, multas por infracciones al reglamento de tránsito y multas de medio ambiente.

En tanto, a través del portal www.finanzas.cdmx.gob.mx, los capitalinos tendrán la oportunidad de saldar sus adeudos sin que sea necesario salir de casa.

