“¿Puedes verme?”: la campaña de A21 con la que personas podrán identificar a víctimas de trata

(Foto: A21.org)

La organización A21, dedicada a combatir la explotación de personas, creó una nueva campaña titulada ¿Puedes Verme?, con la cual espera crear conciencia en pobladores de diversos países para que logren identificar los indicadores y escenarios de que una persona es víctima de trata.

De acuerdo con esta Organización no Gubernamental (ONG), esta iniciativa fue hecha con la finalidad de “crear conciencia sobre los millones de hombres, mujeres y niños que se encuentran actualmente atrapados en la esclavitud en todo el mundo”, es por ello que buscaron asociarse a los gobiernos, empresas y otras organizaciones para comenzar a tomar acciones más concretas respecto a este tema.

En la página oficial de la campaña puede observarse una serie de videos cortos en donde los usuarios podrán elegir para ver cuales son estos indicios de riesgo. Las categorías están divididas en: tráfico sexual de un menor, tráfico de mano de obra agrícola, tráfico sexual, servidumbre doméstica, explotación infantil en línea, trata laboral, trata laboral de un menor y mendicidad forzada.

(Foto: A21.org)

Al acceder a cualquiera de estos escenarios, el internauta podrá visualizar la historia, además de leer una breve descripción del caso. Asimismo, se encuentra un apartado en donde se puntualiza cuales son los indicadores que podrían ser identificables de que algo malo está sucediendo en una situación o con una persona específica.

Tal es el caso de una hermana y su hermano que son llevados desde un pueblo rural al sur de la frontera hacia los Estados Unidos para trabajar en la industria agrícola. En el video presentado por la organización, la familia de los menos es engañada por un sujeto que les ofrece una vida mejor a sus hijos y les asegura trabaja y educación.

Después de que los padres realizan el pago, el hermano y la hermana cruzan la frontera de México a Estados Unidos, para después viajar en un autobús y llegar a una granja, sin embargo, al momento de arribar al lugar se dan cuenta de que fueron engañados.

El capataz del lugar los obliga a trabajar largas horas recogiendo fruta y de acuerdo a la fisionomía de ambos se les asignan los frutos pequeños. Ante esto, los dos menores no pueden continuar con su educación, sus condiciones de vida son muy malas y son explotados sexualmente.

(Foto: A21.org)

Tras mostrar el panorama, A21 da algunas de las pistas que podrían facilitar a cualquiera que esté cerca de una situación similar, para que logre sospechar e identificar un abuso de este tipo.

Entre ellos están que los menores tengan cicatrices o moretones, muy poca ropa o posesiones personales, evidencia de abuso físico o sexual (cicatrices o moretones visibles), pocas pertenencias personales, trabajar horas excesivamente largas, trabajo no remunerado, incapaz de salir de su entorno de trabajo, no acceso a la educación, que provengan de un lugar conocido por ser un espacio de origen de trata, viajar en grupos con personas que no sean sus familiares.

Otras señales de riesgo pueden incluir que los menores vivan en lugares inadecuados como edificios o agrícola o industriales, que no cuenten con contratos laborales, no tengan opciones para alojarse, dependen del empleador para una serie de servicios, contratación a través de falsas promesas, no se le permiten descansos, es temeroso, ansioso, deprimido, sumiso, tenso, nervioso, entre otros.

