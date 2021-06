Fernández Noroña arremetió contra Santiago Creel por invitar a AMLO a dialogar con la oposición

(Fotos: Cuartoscuro)

Ayer por la tarde, el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra el presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel, luego que éste exhortara al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a entablar diálogo con la oposición.

Mediante su cuenta de Twitter, Creel mencionó que el Jefe del Ejecutivo “tiene tres años de no dialogar con la oposición”, declaración que Noroña desmintió afirmando que Andrés Manuel sí se habría reunido con el bloque opositor durante su primer año de la administración; por lo que, el petista lo señaló de mentiroso.

Aunado a ello, Noroña aseguró al panista que la única manera en que se podrá entablar un diálogo entre ambos bandos sería a través de la Cámara de Diputados, lo cual, señaló, “mucho lo haremos. Tres años seguidos”.

“Mientes. El compañero presidente @lopezobrador_ dialogó el primer año con la oposición. El año pasado se atravesó la emergencia sanitaria. Y con su posición golpista, poco hay que hablar. Pero si quieren hablar, hablaremos en @Mx_Diputados y mucho lo haremos. Tres años seguidos.”, publicó Noroña.

(Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

El pasado 21 de junio, Santiago Creel, pidió AMLO “abrir las puertas de Palacio Nacional” a la oposición para dialogar “en buena lid” sobre la salud, seguridad, educación y el combate a la pobreza que aquejan al país.

Mediante un hilo publicado en la misma red social, el también diputado electo aseguró que esta reunión se llevaría a cabo “sin mentiras, ni hipocresías”, además que se respetaría la investidura presidencial. No obstante, recalcó, no estarán absueltos de oponerse racionalmente a las soluciones que no consideren adecuadas para que “el gobierno funcione mejor”.

De igual manera, Creel afirmó que su planteamiento busca únicamente que los años restantes de la administración del tabasqueño “sean exitosos en los grandes temas nacionales” y volvió a descartar que ésta se tratase de un intento de provocación o un desencuentro.

“No es retórica, es una convocatoria directa. Yo no juego con la democracia. Para mí, México va primero.”, se lee en la publicación de su perfil.

A pesar que la proposición se planteó hace dos días, ni el Jefe del Ejecutivo, ni algún representante de su gabinete, han brindado respuesta alguna a la invitación.

Información en desarrollo...