No urge ratificar a Roberto Salcedo como secretario de la Función Pública: PAN

Julen Rementería, el coordinador de los senadores de la principal oposición política del país, el PAN (Partido Acción Nacional), señaló este martes que no es necesario un periodo extraordinario para el nombramiento de la titularidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP), porque puede ser ocupador por mandos superiores de la institución.

“No es necesario ni urgente un periodo extraordinario de sesiones en el Senado. En el reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública está establecido en su artículo 93 quién puede suplir la falta de la persona titular de la Secretaría de la Función Pública, y menciona al titular de la Subsecretaría de Combate a la Impunidad y el de la Unidad de Asuntos Jurídicos”, explicó en un comunicado.

Asimismo, subrayó que, con base en dicho reglamento, Roberto Salcedo Aquino, ante la presentación de la renuncia de Irma Eréndira Sandoval, tendría las facultades para atender el despacho de los asuntos de la Secretaría, como ya adelantó el senador que coordina a la mayoría de Morena, Ricardo Monreal.

“Una vez iniciado el periodo ordinario se estaría en posibilidad de atender lo señalado en el artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, que establece en el numeral 3, que señala que está en las facultades del Senado considerar la ratificación o no de servidores públicos en un cargo determinado, y la comisión o comisiones encargadas deben solicitar la comparecencia de dichos servidores”, indicó Rementería.

El legislador panista dijo que lo anterior es con el fin de contar con elementos objetivos de juicio para determinar la procedencia o no de las respectivas ratificaciones y, en todo caso, el dictamen que se emita deberá fundar y motivar adecuadamente la decisión correspondiente, misma que deberá ser notificada a los interesados cuando ya sea aprobada por el pleno del Senado.

Más temprano, Monreal confirmó que el Senado deberá ratificar a Roberto Salcedo como el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), luego de que fuera propuesto esta semana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sustitución de Irma Eréndira Sandoval.

“Recuerden ustedes que de acuerdo con la Constitución, el Senado de la República tiene que ratificar al nuevo Secretario. Él no puede tomar posesión como Secretario; podrá hacerlo como encargado del Despacho, pero hasta en tanto el Senado no lo ratifique, no podrá tomar posesión como Secretario”, expresó en entrevista con medios Monreal.

Ayer lo nombraron, pero él deberá asumir la posición como encargado del Despacho, hasta que el Senado lo ratifique, si es que así lo hace el Senado

Cuestionado sobre los tiempos para una posible ratificación, ya que en estos momentos el Senado está en receso legislativo y la Comisión Permanente, que sustituye a ambas Cámaras del Congreso durante estos periodos, no puede ratificarlo, Monreal indicó que hay dos opciones: se convoca a un Periodo Extraordinario de la Cámara Alta o esperan a que se reanuden las actividades parlamentarias con la entrada de la nueva LXV Legislatura, que inicia el 1 de septiembre.

“Voy a platicar, estoy platicando, desde ayer lo hice, cuando me enteré por la vía de los Twitter del Presidente, empecé a comentar con los coordinadores de Grupos Parlamentarios para convocar a un Periodo Extraordinario rápido, con este tipo de nombramientos”, indicó Monreal. Sin embargo, todo parece indicar que no contará con el apoyo del PAN para reunir de forma extraordinaria al Senado.

