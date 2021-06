Senado tendrá que ratificar a nuevo secretario de la Función Pública

Roberto Salcedo, el nuevo titular de la SFP propuesto por AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, el partido en el poder, confirmó este martes que el Senado deberá ratificar a Roberto Salcedo como el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), luego de que fuera propuesto esta semana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sustitución de Irma Eréndira Sandoval.

“Recuerden ustedes que de acuerdo con la Constitución, el Senado de la República tiene que ratificar al nuevo Secretario. Él no puede tomar posesión como Secretario; podrá hacerlo como encargado del Despacho, pero hasta en tanto el Senado no lo ratifique, no podrá tomar posesión como Secretario”, expresó en entrevista con medios Monreal.

Ayer lo nombraron, pero él deberá asumir la posición como encargado del Despacho, hasta que el Senado lo ratifique, si es que así lo hace el Senado

Cuestionado sobre los tiempos para una posible ratificación, ya que en estos momentos el Senado está en receso legislativo y la Comisión Permanente, que sustituye a ambas Cámaras del Congreso durante estos periodos, no puede ratificarlo, Monreal indicó que hay dos opciones: se convoca a un Periodo Extraordinario de la Cámara Alta o esperan a que se reanuden las actividades parlamentarias con la entrada de la nueva LXV Legislatura, que inicia el 1 de septiembre.

“Voy a platicar, estoy platicando, desde ayer lo hice, cuando me enteré por la vía de los Twitter del Presidente, empecé a comentar con los coordinadores de Grupos Parlamentarios para convocar a un Periodo Extraordinario rápido, con este tipo de nombramientos”, indicó Monreal.

Además del nuevo titular de la SFP, el Senado tiene pendientes los nombramientos de la Embajadora de Francia y el de China. “Recuerden que tenemos pendientes; aunque los embajadores de Francia y de China, que es la directora de Conagua y el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, que va a China como Embajador, en los dos casos puede la Permanente, resolverlo. No así el tema del Secretario de la Función Pública, eso tiene que ser el Senado”, precisó el líder morenista.

“Entonces estoy platicando, aún no nos ha llegado el nombramiento formal del presidente, sólo vimos el anuncio ayer en redes sociales y vamos a esperar la formalización del nombramiento que haga el Presidente sobre el nuevo titular, y luego ya el Senado procederá a buscar un Periodo Extraordinario o a esperar hasta septiembre para ratificarlo, si es el caso”, concluyó Monreal.

Este lunes, López Obrador anunció que relevaba a Irma Eréndira Sandoval de la SFP, puesto que tomará Roberto Salcedo, en un movimiento que se conocía desde hace varios meses en los pasillos de Palacio Nacional, donde vive y despacha el mandatario, pero que fue pospuesto recién hasta después de las elecciones intermedias del 6 de junio.

Sandoval, por su parte, una de las figuras más polémicas de la actual administración de López Obrador, aseguró que se iba contenta tras su labor al frente de la SFP. “Me voy muy satisfecha de haber podido contribuir a poner un punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, en licitaciones”, dijo Sandoval, asegurando que durante su gestión interpuso 423 sanciones a 361 empresas.

Ahora, Salcedo tomará las riendas de una secretaría importante para el actual gobierno. El licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM cuenta con 48 años de experiencia en el servicio público y ya conoce el área: es un auditor certificado y laboró en administraciones priistas como la de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000).

