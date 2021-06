Qué le depara a Irma Eréndira Sandoval tras su salida de la Función Pública

Irma Eréndira Sandoval regresará a ser investigadora de la UNAM (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Este lunes 21 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la salida de Irma Eréndira Sandoval de la titularidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ser sustituida por el subsecretario Roberto Salcedo Aquino, con lo cual se anunció la continuidad de la cero tolerancia a la corrupción e impunidad.

De acuerdo con el portal del gobierno federal, Salcedo Aquino se graduó como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, es maestro de carrera por oposición en el área de administración pública en la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM, donde también fue director de las carreras de Ciencias Políticas y Administración Pública y Relaciones Internacionales.

Aunado a esto, se destaca su labor como auditor certificado en fiscalización superior por la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, se desempeña como coordinador de la Academia Universitaria de Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y ha fungido como Auditor Especial de Desempeño en la Auditoría Superior de la Federación durante 18 años.

Lo cual corresponde con el perfil de Sandoval Vallesteros, que fue más que deseable para la secretaría, pues es una politóloga, economista, socióloga, académica e investigadora destacada con un linaje bastante particular en cuanto a las luchas y visibilidad de las minorías.

Y es que la hija del líder social guerrerense Pablo Sandoval Ramírez es licenciada en economía por la UNAM, licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestra en estudios latinoamericanos y doctora en ciencia política por la Universidad de California en Santa Cruz.

Por lo que a su salida de la Función Pública, regresará a la academia nacional, donde dirigirá el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la máxima casa de estudios de México.

“Usted me conoció como académica, como directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, que es a donde vuelvo con un agradecimiento profundo para el señor rector que me prestó para la cuarta transformación”, señaló Irma Eréndira Sandoval en un video aparece junto a López Obrador y el nuevo secretario federal.

El laboratorio de investigación pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), el cual fue fundado en abril de 1930, por lo cual cuenta con 91 años de hacer investigaciones de hondo calado con perfil social y humanístico. El laboratorio ha publicado decenas de estudios en diversas ramas de pertinencia nacional, donde sus más recientes trabajos son: Impacto de COVID-19 en zonas vitivinícolas, Músicas tradicionales como patrimonio cultural en México, Políticas patrimoniales, propiedad intelectual y músicas tradicionales. La noción de autoría entre compositores de pirekuas de comunidades p’urhépecha y Descampesinización, terciarización económica y nuevas ruralidades a partir de la inserción del turismo rural y cultural en los Pueblos Mágicos del centro del país, entre otros.

En el IIS presta sus servicios como investigadora, profesora y tutora del Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y del Programa de Doctorado en Urbanismo y Ciencias de la Administración de la UNAM. Asimismo, en la página de la universidad señalan sus distinciones como el Premio “Manuel Espinosa Yglesias” y con la “Reagan-Fascell Fellowhp” del International Forum for Democratic Studies. Por lo que su regreso de lleno a la investigación científica en la rama de sociales será lo primero en lo que se mantendrá ocupada. Ante otras labores, la ex secretaria no manifestó si tiene algún otro proyecto en puerta.

