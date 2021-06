“Fracaso”: la despedida de senadores opositores a Irma Eréndira Sandoval en la Función Pública

AMLO sustituyó este lunes a Sandoval, hasta ahora secretaria de la Función Pública, por Roberto Salcedo (Foto: Sáshenka Gutiérrez/ EFE)

Una parte de la oposición en el Senado mexicano mostró este lunes su inconformidad con el trabajo realizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante casi tres años al mando de Irma Eréndira Sandoval, quien horas antes fue sustituida por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, para poner en su lugar a Roberto Salcedo.

“Con más pena que gloria se va Irma Eréndira Sandoval de la SFP, pues contrario a realizar su tarea de combatir la corrupción solapó casos que aún siguen impunes”, aseguró la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición política del país.

Casos como los de Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara o la entrega de contratos millonarios a familiares y amigos de funcionarios federales han quedado sin castigo alguno, sin ninguna sanción

La senadora Gálvez aclaró que a pesar de la transparencia fue una de las principales promesas de este gobierno, existe total opacidad en la actual administración, pues cerca del 80% de los contratos que se han asignado, han sido por invitación restringida o asignación directa.

Xóchitl Gálvez calificó como fracaso el paso de Irma Eréndira Sandoval por la Secretaría de la Función Pública (Video: Cortesía PAN)

“No, señor Presidente, Irma Eréndira no cumplió cabalmente. No señora Irma Eréndira, no se vaya contenta, será recordada como la secretaria que exculpó a Manuel Bartlett de posibles fraudes”, aseveró la legisladora panista, quien además recordó que durante estos años, ha presentado diversas denuncias ante la Función Pública sin que éstas hayan sido atendidas, pues no ha recibido ningún respuesta.

En ese sentido, hizo votos porque el nuevo titular, Roberto Salcedo Aquino, atienda sus denuncias. Para concluir, Xóchitl Gálvez le deseó éxito en su encomienda, pero pidió mano dura para castigar la corrupción “aunque se trate de la de casa”.

Por otra parte, el senador del también opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional), Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que “habrá que analizar los ajustes que hace el propio gobierno” y realizar una evaluación realista de Sandoval al frente de la SFP.

“Creo que sí vale la pena que se dé algún tipo de explicación, pueden hacer los movimientos que ellos quieran, pero sí creo que específicamente por qué en ese espacio, qué resultados dio, qué tipo de acciones llevó a cabo, y bajo ese análisis, creo que todos merecemos una explicación al respecto”, dijo a reporteros este lunes.

AMLO anunció cambios de titular en la Función Pública (Video: Twitter @lopezobrador_)

Creo que no puede ser solamente revisar a quienes estuvieron, sino a todos los que tienen un encargo. No deben centrarse solamente investigaciones hacia el pasado

Además, dijo que debe revisarse también el “actuar del gobierno” de López Obrador. “El día a día tiene que analizarse, tiene que revisarse, y no puede ser solamente hacia un sector, hacia un partido, hacia un grupo, tiene que ser para todos.

Sandoval, por su parte, una de las figuras más polémicas de la actual administración de López Obrador, aseguró que se iba contenta tras su labor al frente de la SFP. “Me voy muy satisfecha de haber podido contribuir a poner un punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, en licitaciones”, dijo Sandoval, asegurando que durante su gestión interpuso 423 sanciones a 361 empresas.

Ahora, Salcedo tomará las riendas de una secretaría importante para el actual gobierno. El licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM cuenta con 48 años de experiencia en el servicio público y ya conoce el área: es un auditor certificado y laboró en administraciones priistas como la de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000).

SEGUIR LEYENDO: