Quién es Brandon Moreno, el primer campeón mexicano de la UFC

Brando Moreno, conocido como “El Bebé Asesino”, se convirtió en el primer campeón nacido y criado en México, luego de vencer por sumisión al brasileño Deiveson Figueiredo en una pelea de revancha.

Fue así que como con 27 años de edad, el luchador de Artes Marciales Mixtas logró obtener el cinturón de peso mosca, luego de participar en la cartelera UFC 263, realizada la noche del sábado 12 de junio en Glendale, Arizona.

Brandon Moreno es originario de la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California; sin embargo, para lograr llegar a este momento de su carrera tuvo que cruzar un largo camino, mismo en el que ha obtenido 18 victorias, cinco derrotas y dos empates.

Carrera profesional

Con tan sólo 17 años, Moreno inició su carrera profesional y entre el 2011 y el 2013 se mantuvo peleando en el circuito nacional donde acumuló un récord de 6 victorias y 3 derrotas. En 2014 llegó participó en la World Fighting Federation y ahí lo seleccionaron para ser uno de los contendientes en la categoría de peso mosca de la temporada 25 de The Ultimate Fighter.

Aunque Moreno cayó en la segunda ronda de la etapa inicial de The Ultimate Fighter: Tournament of Champions, logró atraer la atención la UFC y en 2016 se convirtió en peleador de dicha empresa; no obstante, tras ganar tres peleas y perder dos más, la compañía decidió terminar su contrato con el peleador en 2018.

Posteriormente, Legacy Fighting Alliance le abrió las puertas al tijuanense y ahí consiguió el título de su categoría tras vencer al cubano Maikel Pérez. A un mes de este campeonato, regresó a firmar contrato con UFC y comenzó su segunda etapa en la empresa dirigida por Dana White con un empate ante Askar Askarov.

Hiló tres victorias y un empate antes de llegar a la pelea más importante de su carrera ante el brasileño Deiveson Figueiredo, contienda que lo llevó a convertirse en el campeón de peso mosca de UFC.

“Sí se puede”

Moreno tuvo poco tiempo para prepararse, contrario a su oponente, quien entrenó fuerte durante más semanas para ostentar el cetro de la UFC y aumentar su récord, el cual era de un descalabro y 20 triunfos.

El nuevo campeón aseguró que entrenó muy duro para llegar a ese momento, mismo que lo convirtió en un “chamaco” feliz que pintó con letras de oro su nombre y el de su país dentro de los libros de historia de las artes marciales mixtas.

“Soy un pinche chamaco de México y mírame ahora sosteniendo el cinturón. Entrené muy duro para ser mejor hoy, ¡Viva México!”, dijo Moreno en un estado de éxtasis al momento de recibir el cinturón.

Asimismo, le envió un mensaje a los mexicanos para sobresalir en los campos donde se desarrollan, a cumplir sus sueños y dejar atrás todas las burlas, todo a base de trabajo y esfuerzo, mismos que lo llevaron a obtener este histórico triunfo.

“Vengo de un país donde siempre decimos ‘sí se puede’, pero a veces no lo logramos, pero ¡hoy sí se pudo! Para toda mi gente mexicana, se puede lograr el sueño, se puede lograr”, añadió el tijuanense.

Aún no hay fecha para la siguiente pelea del mexicano; no obstante, tendrá el reto de mantener el cetro de campeón de peso mosca y de mejorar su récord profesional.

