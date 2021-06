Así luce el interior de “La Feria de Chapultepec” tras casi dos años de su trágica clausura

(Foto: Captura de pantalla/YT Los Vázquez)

Desde la Casona del terror, hasta el Tren del amor eran algunas de las atracciones que caracterizaban a la “Feria de Chapultepec”, sin embargo, tras casi dos años de que este parque de diversiones fue clausurado debido a un mortal accidente en una de las montañas rusas, el lugar que alguna vez estuvo repleto de gritos y risas, ahora se encuentra totalmente abandonado.

Sin embargo, recientemente dos jóvenes identificados como “Los Vázquez” en youtube se dispusieron a entrar a lo que queda de este lugar -está ubicado en la segunda Sección del Bosque de Chapultepec- con la finalidad de dar un vistazo a los resquicios de lo que en su momento fue uno de los parques de diversiones más emblemáticos de la Ciudad de México. A continuación, te mostramos todo lo que encontraron.

Espectáculo de Delfines

Para aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar “La Feria” durante sus años de funcionamiento, el área de los delfines contaba con una alberca rectangular en donde los mamíferos daban todo un espectáculo en compañía de sus entrenadores.

(Foto: Captura de pantalla/ YT Visita conmigo)

“Estos dos delfines nos van a demostrar toda esa fuerza que tienen coordinándose con el entrenador”, decía en aquel entonces la presentadora del show y en cuanto terminaba de la frase, los visitantes podían presenciar a los delfines dando piruetas en el agua o haciendo trucos.

Acompañados de música, los animales hacían saltos libres, en reversa, jugaban con aros y pelotas, para al final recibir un premio por parte del humano y un sinfín de aplausos por de los espectadores.

Sin embargo, después de varios años en desuso lo único que queda es el color azul de las paredes y la estructura del lugar, pues todo lo demás tiene pintas o basura.

(Foto: Captura de pantalla/YT Los Vázquez)

Del ruido que emitían las bocinas con música a todo volumen, ya sólo queda silencio. Y, el interior de la alberca pasó de estar repleta de agua a contener pedazos de madera, botes de plástico y trozos de metal.

Los troncos

Otra de las atracciones imperdibles eran “Los troncos”, el cual constaba de un tobogán de agua en donde un vehículo tipo lancha atravesaba el circuito para concluir en una aparatosa salpicadura. Ya fuese que las familias se preparan previamente y llevaran al recinto una muda de ropa para no andar mojados después de la empapada o fueran más intrépidos y decidieran secarse al sol, las filas de este lugar siempre eran algo para pensarse.

(Foto: Captura de pantalla/YT Mateo Sanchez Cortes)

Ahora, en este lugar, se pueden observar algunas carpetas del personal tiradas, agua estancada, moho, basura y herramienta abandonada.

Carteles con leyendas de “Salida a la derecha”, “Espacio Rojo” y “La Feria” aún pueden vislumbrarse en el sitio, sin embargo, todo lo demás sólo queda en la memoria de los que pudieron utilizar el juego cuando aún se encontraba en funcionamiento.

(Foto: Captura de pantalla/YT Los Vázquez)

Área Infantil

Otro espacio que resalta por su deterioro es el área infantil. Años atrás, personajes de Plaza Sésamo acompañaban los diseños de algunos de los juegos para los más pequeños, un camión de bomberos o el carrusel eran otro tipo de atracciones a los que se podía acceder y que no eran tan riesgosos como otros del parque.

(foto: Chapultepec.com.mx)

Sin embargo, a finales de 2020, cuando inició el desmantelamiento del centro de diversiones, se reportó que algunos de los primeros juegos en ser removidos serían los de esta área. Videos de la época muestran como algunas atracciones fueron quitadas en su totalidad, mientras otras se mantuvieron parcialmente en su sitio de origen.

De acuerdo con el recorrido que hicieron los youtubers, algunos de los juegos que permanecen, aún logran conservar sus vivos colores, pero se encuentran semi derrumbados y en pésimo estado.

(Foto: Captura de pantalla/YT Los Vázquez)

Casona encantada

(Foto: Captura de pantalla/YT Adidasboy)

Esta puede que haya sido una de las partes más representativas de la feria, pues algunos de los visitantes aseguraban que era una de las mejores casas de terror que existían en todo México. Así, con personajes terroríficos que perseguían a quien se adentrara en sus pasillos o la decoración que no permitía estar tranquilo, este sitio se convirtió en toda una leyenda a través de los años.

Bastaba el momento en que se tocaba el timbre al interior del lugar, para que los nervios de los asistentes se pusieran de punta y a la advertencia de “Este es un lugar de ciencia y terror, aquí van a encontrar cadáveres de frente quemada, degollada y gente olvidada, no se separen, quién se quede aquí no saldrá con vida, avanza y no te detengas”, el miedo comenzaba hasta para los más valientes que se adentraban al recorrido.

Varios jóvenes del canal Adidasboy en Youtube fueron quienes se ingresaron a este lugar en fechas recientes y, tanto en su época de funcionamiento, como ahora, el lugar no deja de ser escalofriante. Ya que aún quedan resquicios de cabezas de muñecos, esqueletos, objetos de payasos, musgo o plantas en las paredes.

(Foto: Captura de pantalla/YT Adidasboy)

Algunas de las decoraciones pintadas prevalecen, como el famoso mural de los payasos. Sin embargo, cabe recordar que el verdadero horror ocurrió el pasado 28 de septiembre de 2019, cuatro personas sufrieron un accidente dentro de las instalaciones de la Feria de Chapultepec, específicamente en la atracción conocida como “La Quimera”.

Derivado de este percance, dos hombres, de 24 y 32 años de edad, perdieron la vida a causa de golpes en el cráneo, hematomas y escoriaciones en el cuerpo. Mientras que dos mujeres, de 27 y 35 años, resultaron heridas de gravedad, por lo que se decidió clausurar el emblemático parque de diversiones, en primera instancia, por dos semanas.

El 13 de octubre de 2019, por medio de sus redes sociales, la Feria de Chapultepec dio a conocer que habían sido notificados por autoridades de la Ciudad de México de la terminación del permiso que mantenía la empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, SA de CV., después de 55 años de actividades.

SEGUIR LEYENDO: