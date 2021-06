“Es una llamada de atención a tiempo”: Monreal sobre la caída de Morena en CDMX

Los capitalinos eligieron a sus nuevos alcaldes y a su nuevo Congreso local (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, partido en el poder, aseguró este lunes que los malos resultados de su partido en la Ciudad de México y el Estado de México son “llamados de atención a tiempo”.

“Para mí, el resultado electoral, no sólo en la Ciudad de México sino incluso en parte del Valle de México, el Estado de México, es una llamada de atención a tiempo. Esta Ciudad y el Valle, siempre han marcado tendencias, es una Ciudad progresista, es una Ciudad libre, es una Ciudad altamente politizada, pero no sólo politizada sino muy independiente”, expresó en rueda de prensa.

“El electorado, como en todo el país y en muchas partes del mundo, no tiene dueño y la gente, en esta demarcación, está muy informada. Por eso, me parece que la gente salió a expresarse y así hay que considerarlo, como una llamada de atención a tiempo”, agregó el líder parlamentario.

Con estas declaraciones, el senador morenista se desmarcó de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien aseguró que el importante traspié que sufrió Morena en la capital se debió al triunfo de “campañas de desprestigio”, dejando poco lugar para la autocrítica.

“Déjenme decirles que, de los resultados, por lo que me preguntan, históricos, siempre en las elecciones intermedias, siempre, indistintamente, se tienen resultados no tan favorables para el Gobierno o para el partido que gobierna”, recordó Monreal, citando los ejemplos de 1997, 2003, 2009 y 2015.

Y es que la CDMX se encamina a un giro tan radical como el que dio en 1997, pero en sentido contrario. Los resultados preliminares le dan nueve de las 16 alcaldías a la oposición, ya sea en alianza o de forma autónoma por el PAN (Partido Acción Nacional). Morena y aliados ganarían apenas en seis territorios, con Xochimilco aún sin un ganador claro.

“Por eso nosotros estamos tranquilos y respetando la voluntad ciudadana, porque luego de 15 meses de emergencia sanitaria y de esta presencia del COVID-19, con una situación económica de devastación, con una situación social difícil, sin haber adquirido deuda, con una creciente polarización; sí, con algunos sectores, creo que los resultados son positivos para Morena”, destacó.

Por ello, remarcó, no veía derrota alguna del partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Por eso también quiero señalar que Morena logra su consolidación en todo el país, a pesar de ser un partido de reciente creación, logra consolidarse en el norte”, dijo Monreal.

“Es donde obtiene resultados extraordinarios que oscilan entre el 10% y hasta el 26% de diferencia con su más cercano competidor. Hablo del norte, como Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Baja California Norte”, detalló.

Ante los cuestionamientos sobre la forma de encarar los resultados electorales, Monreal se mostró optimista. “Me parece que debemos estar no sólo satisfechos sino muy reflexivos, porque, pese a los pronósticos de los últimos días (…) van a ser once gubernaturas ganadas por Morena, de las cuales sólo tenía una, la de Baja California. Es decir, Morena tendrá 10 gobernadores y gobernadoras más”, finalizó.

El líder de los senadores rechazó la opción de que Mario Delgado, dirigente nacional morenista, renuncie tras los resultados electorales. “No coincido con Alejandro Rojas, lo respeto, es amigo y lo respeto mucho, pero creo que no es el momento de cuchillos largos sino es el momento de unidad, es el momento de cohesión y es el momento de la reflexión profunda”, precisó.

Además, festejó las “primeras elecciones organizadas por la izquierda” como unos comicios donde “no hubo ninguna denuncia contra el gobierno como en el pasado”, en relación a la compra de votos, de uso de recursos públicos, de amenaza, “operativos mapaches”, operativos “ratón loco” y de operativos “carrusel”.

Por último, Monreal festejó la alta participación ciudadana “de manera civilizada y en paz”. “Los resultados son muestra clara de la voluntad ciudadana para fortalecer el ejercicio democrático. Soy de los convencidos que en política no hay triunfos definitivos, no hay triunfos eternos, pero tampoco hay derrotas permanentes”, finalizó.

